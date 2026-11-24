Если вытяжка в ванной стала гудеть сильнее, стоит проверить, не забились ли пылью её решётка и внутренние детали.

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Как почистить вытяжку в ванной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему вытяжка в ванной начинает шуметь и хуже работать

Как правильно очистить вентиляционную решетку

Как часто нужно чистить вытяжку

Вытяжка в ванной постепенно накапливает пыль, волосы и липкий налет от лака для волос и аэрозольных средств. Из-за загрязнений она может начать работать громче и хуже отводить влагу. Поэтому время от времени нужно очищать не только внешнюю решетку, но и внутренние детали устройства.

Главред расскажет, как избавиться от стойкой пыли на вытяжке и предотвратить её накопление.

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Почему важно чистить вытяжку в ванной

Вытяжка помогает выводить из ванной комнаты влажный воздух, который образуется во время душа или принятия ванны. Если вентиляция работает должным образом, в помещении не задерживается избыточная влага, а значит, снижается риск появления плесени.

Однако со временем на решетке, лопастях и внутри корпуса оседают пыль, волосы и остатки косметических средств. Они образуют липкий налет, к которому прилипает новая грязь. Из-за этого воздух проходит хуже, а вытяжка может начать гудеть или дребезжать, пишет Real Simple.

Чтобы вентиляция эффективно отводила влагу, включайте её во время душа и оставляйте работать ещё как минимум 20 минут после водных процедур. По возможности приоткрывайте дверь ванной комнаты, чтобы обеспечить приток воздуха.

Как почистить вытяжку в ванной комнате

Тщательно очищать вытяжку рекомендуется примерно раз в шесть месяцев. Наружную решетку следует протирать чаще - как минимум раз в месяц.

1. Отключите питание. Перед очисткой выключите вытяжку и соответствующий автоматический выключатель в электрощите. Убедитесь, что пол сухой, подготовьте устойчивую лестницу и фонарик, если в ванной недостаточно света.

2. Приготовьте моющий раствор. Налейте в емкость тёплую воду и добавьте немного универсального чистящего средства или несколько капель жидкости для мытья посуды. Такой раствор поможет удалить пыль и липкий налёт с решётки.

3. Снимите вентиляционную решетку. В зависимости от модели её можно отсоединить с помощью боковых зажимов или отвертки. Осторожно снимите решетку, не прилагая лишних усилий. Если деталь можно мыть, погрузите её в приготовленный раствор примерно на 10 минут.

4. Очистите внутренние детали. За решеткой находятся лопасти и двигатель вытяжки. Если конструкция позволяет снять вентилятор, сначала отсоедините его от разъема питания и следуйте инструкции производителя. Лопасти и доступные поверхности осторожно протрите слегка влажной микрофибровой тканью. Не допускайте попадания воды на двигатель и электрические соединения.

5. Удалите пыль внутри корпуса. Для очистки труднодоступных мест воспользуйтесь щеткой или пылесосом с узкой насадкой. Удалите пыль из углов, креплений и других поверхностей, где она скопилась.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

6. Установите детали на место. Убедитесь, что все вымытые и вытертые компоненты полностью высохли. Вставьте вентилятор в корпус, закрепите его и установите решетку. Перед сборкой проверьте, свободно ли вращаются лопасти и не задевают ли они корпус.

7. Проверьте работу вытяжки. После сборки и проверки сухости всех деталей восстановите питание и включите устройство. Если услышите щелчки или необычный стук, выключите вытяжку и проверьте правильность установки деталей. Если посторонний шум не исчезает, причиной может быть неисправность, которую должен проверить мастер.

Как предотвратить скопление пыли на вытяжке

Чтобы вытяжка дольше оставалась чистой, раз в месяц протирайте внешнюю решетку микрофибровой тканью или щеткой для пыли. Регулярная очистка не даст грязи накапливаться толстым слоем и попадать внутрь корпуса.

Также следите за работой устройства. Если вытяжка стала заметно громче или хуже отводит влагу, проверьте, не требует ли она очистки.

Ещё один способ уменьшить загрязнение - реже использовать лак для волос и аэрозольные освежители воздуха рядом с вентиляционной решёткой. Их остатки оседают на поверхностях и способствуют накоплению пыли.

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