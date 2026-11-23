Главное из заявлений Зеленского:
- Истребителей Gripen Украине понадобиться больше
- Определены задачи по обеспечению Украины дополнительными самолетами
Украине нужно больше истребителей Gripen, первые из которых должны появиться в стране с января 2027 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"F-16 – Украине нужно больше таких самолетов. Gripen, которые должны появиться в Украине с января, тоже понадобится больше", – сказал Зеленский в вечернем обращении в понедельник.
По его словам, во время заседания Ставки основное внимание уделили защите от российских реактивных БПЛА в 2026 и 2027 годах с учетом планов РФ по их производству.
"Есть данные нашей разведки, есть понимание объемов российского производства, схем, которые они используют для поставок компонентов, и планов применения "Шахедов" против нас. Чтобы противодействовать этому, нужны и санкции, и реальный экспортный контроль – точно более строгий, чем сейчас в некоторых странах, – и, конечно, наши средства для сбивания "Шахедов", – пояснил президент.
Зеленский отметил, что на уровне президента, Министерства иностранных дел и Министерства обороны определены конкретные задачи по обеспечению Украины дополнительными самолетами.
"Будет больше самолетов для нашей обороны. Это абсолютно ясно. Это очень нужно", – подчеркнул он.
Также президент сообщил о "хороших" новостях от украинских производителей оружия.
"Уже есть более эффективные средства перехвата реактивных "Шахедов". Мы заключим контракты на максимальное количество", – резюмировал он.
В ВС рассказали о перспективах получения истребителей Gripen
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что шведские JAS 39 Gripen отвечают потребностям украинской авиации и по некоторым характеристикам могут конкурировать с американскими F-35. Изначально их получение планировалось не ранее 2035 года, однако подготовительные мероприятия позволили ускорить этот процесс. Украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции. Среди главных преимуществ Gripen Игнат выделил сравнительно низкую стоимость эксплуатации и технического обслуживания.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.
Как сообщалось, истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат.
Напомним, что Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов.
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