Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

Киев уже длительное время заинтересован в шведских истребителях Gripen, однако их поставки были отложены, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении F-16.

Saab производит истребители JAS 39 Gripen / коллаж: Главред, фото: Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 октября, встретится со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге для обсуждения крупной экспортной сделки в сфере обороны. Об этом сообщает The Guardian.

"Встреча состоится в Saab в Линчепинге. Мы обсудим возможную крупную экспортную сделку со Швецией", - заявил Кристерссон в интервью Шведскому радио.

Saab - один из ведущих производителей военной техники Европы. Компания производит истребители JAS 39 Gripen, самолеты радиолокационной разведки GlobalEye, ракетные системы и противотанковое вооружение.

Линчепинг, где состоятся переговоры, является ключевым производственным центром компании. Хотя Кристерссон отказался уточнить, будет ли обсуждаться именно Gripen, он отметил, что в контексте войны в Украине "основной вклад делают самолеты радиолокационной разведки".

В прошлом году Швеция уже передала Украине два самолета наблюдения и командования, которые существенно усилили возможности ВСУ в воздушном пространстве.

В то же время Киев уже длительное время заинтересован в шведских истребителях Gripen, однако их поставки были отложены, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении американских F-16, развертывание которых началось в августе.

Ранее Кристерссон подтвердил, что Зеленский поднимал тему Gripen во время встречи европейских лидеров в Копенгагене, однако тогда "никаких решений о передаче истребителей не принималось".

В то же время украинские пилоты уже испытывали Gripen в Швеции, чтобы оценить возможности самолета и подготовиться к потенциальному экспорту.

После переговоров Зеленский и Кристерссон проведут совместную пресс-конференцию, на которой объявят новости об экспорте оборонной продукции.

Представитель Saab отказался комментировать детали, отметив, что все вопросы по событию координирует правительство.

