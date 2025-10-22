Укр
Читать на украинском
Украина готовит крупную сделку с Saab: возможна поставка истребителей Gripen

Виталий Кирсанов
22 октября 2025, 12:39
Киев уже длительное время заинтересован в шведских истребителях Gripen, однако их поставки были отложены, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении F-16.
Saab производит истребители JAS 39 Gripen
Saab производит истребители JAS 39 Gripen / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Saab - один из ведущих производителей военной техники Европы
  • Saab производит истребители JAS 39 Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 октября, встретится со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге для обсуждения крупной экспортной сделки в сфере обороны. Об этом сообщает The Guardian.

"Встреча состоится в Saab в Линчепинге. Мы обсудим возможную крупную экспортную сделку со Швецией", - заявил Кристерссон в интервью Шведскому радио.

Saab - один из ведущих производителей военной техники Европы. Компания производит истребители JAS 39 Gripen, самолеты радиолокационной разведки GlobalEye, ракетные системы и противотанковое вооружение.

Линчепинг, где состоятся переговоры, является ключевым производственным центром компании. Хотя Кристерссон отказался уточнить, будет ли обсуждаться именно Gripen, он отметил, что в контексте войны в Украине "основной вклад делают самолеты радиолокационной разведки".

В прошлом году Швеция уже передала Украине два самолета наблюдения и командования, которые существенно усилили возможности ВСУ в воздушном пространстве.

В то же время Киев уже длительное время заинтересован в шведских истребителях Gripen, однако их поставки были отложены, чтобы Украина могла сосредоточиться на внедрении американских F-16, развертывание которых началось в августе.

Ранее Кристерссон подтвердил, что Зеленский поднимал тему Gripen во время встречи европейских лидеров в Копенгагене, однако тогда "никаких решений о передаче истребителей не принималось".

В то же время украинские пилоты уже испытывали Gripen в Швеции, чтобы оценить возможности самолета и подготовиться к потенциальному экспорту.

После переговоров Зеленский и Кристерссон проведут совместную пресс-конференцию, на которой объявят новости об экспорте оборонной продукции.

Представитель Saab отказался комментировать детали, отметив, что все вопросы по событию координирует правительство.

Истребители Gripen для Украины – главные новости по теме:

Как писал Главред, в 2024 году Украина сама отказалась от самолетов Gripen, поскольку рассчитывала на получение самолетов F-16, сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу вопрос передачи Gripen, сказал министр обороны Пол Йонсон. По его словам, приоритет – передача Украине истребителей F-16.

Gripen – истребитель, который лучше всего подойдет Украине в нашей ситуации, считает авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. Gripen способны быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

