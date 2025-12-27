Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возросло

Кратко
- В Киеве пока известно о 28 пострадавших
- Из них 13 госпитализировали в медучреждения
- В Шевченковском районе зафиксировано попадание в жилой дом
В ночь и утром 27 декабря армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло до 28. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"Уже 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализировали в медучреждения города", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам главы МВД Игоря Клименко, в Киеве известно об одном погибшем человеке. Под завалами многоэтажки нашли фрагменты тела взрослого человека.
Кличко сообщает о попадании в жилой дом в Шевченковском районе города. На место выехала бригада медиков.
В результате попадания БпЛА в пятиэтажку, произошло разрушение 4-5 этажей. Спасатели эвакуируют жильцов дома.
Отмечается, что в Киеве введены графики аварийных отключений электричества. Сейчас в результате повреждений в системе энергоснабжения 4 тысячи жилых домов столицы без тепла.
Кроме того, по словам мэра, на правом и левом берегах столицы пониженное давление воды в результате повреждений в системе энергоснабжения.
Какая главная цель ударов РФ
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться.
Он подчеркнул, что тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения.
"Россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи. Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - подчеркнул эксперт.
Массированная атака по Киеву 27 декабря - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.
Известно, что Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью страна-агрессор запустила почти 500 дронов, из которых много Шахедов, а также 40 ракет, в частности Кинжалы. Он отметил, что основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
