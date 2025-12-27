Укр
Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возросло

Инна Ковенько
27 декабря 2025, 11:50
Из-за российской массированной атаки по Киеву пострадало 28 человек.
Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возросло
В Киеве количество пострадавших возросло до 28/ Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко

  • В Киеве пока известно о 28 пострадавших
  • Из них 13 госпитализировали в медучреждения
  • В Шевченковском районе зафиксировано попадание в жилой дом

В ночь и утром 27 декабря армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло до 28. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Уже 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализировали в медучреждения города", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы МВД Игоря Клименко, в Киеве известно об одном погибшем человеке. Под завалами многоэтажки нашли фрагменты тела взрослого человека.

Кличко сообщает о попадании в жилой дом в Шевченковском районе города. На место выехала бригада медиков.

В результате попадания БпЛА в пятиэтажку, произошло разрушение 4-5 этажей. Спасатели эвакуируют жильцов дома.

Отмечается, что в Киеве введены графики аварийных отключений электричества. Сейчас в результате повреждений в системе энергоснабжения 4 тысячи жилых домов столицы без тепла.

Кроме того, по словам мэра, на правом и левом берегах столицы пониженное давление воды в результате повреждений в системе энергоснабжения.

  • Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025
    Последствия атаки на Киев 27 декабря 2025 Фото: ГосЧС
Какая главная цель ударов РФ

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться.

Он подчеркнул, что тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения.

"Россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи. Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - подчеркнул эксперт.

Массированная атака по Киеву 27 декабря - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Известно, что Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью страна-агрессор запустила почти 500 дронов, из которых много Шахедов, а также 40 ракет, в частности Кинжалы. Он отметил, что основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

