Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

В ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.
По состоянию на 1:36, российкие оккупанты ударили баллистикой по столице Украины - над Киевом были слышны взрывы, сообщили в ВС ВСУ.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко - отработало ПВО.
Для Киева сохраняется угроза крилатых ракет. Местные паблики сообщат, что в Киеве, вероятно, били по энергетической инфраструктуре.
Также в воздушном пространстве нашей страны зафиксированы Калибры.
1:46 - взлет МиГ-31К. Угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".
1:54 - несколько Кинжалов курсом на Киев. Также зафикисрована баллистика.
1:56 - "Кинжалы", "Калибры" и баллистика атакуют сейчас Киев и Киевскую область.
2:00 - ПВО отбивает Кинжал, баллистику (несколько) и крылатые ракеты, сообщает Николаевский Ванёк.
2:05 - по предварительной информации, удары наносятся по энергетике! В Киеве начались перебои напряжения.
2:10 - Доразведка по крылатым ракетам Калибр.
2:13 - Снова балистика на Киев.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Позже Главред написал, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас в нескольких областных центрах известно о разрушениях и пострадавших. В результате атаки РФ зафиксировано также обесточивание.
Между тем мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. За прошедшие сутки было выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ.
