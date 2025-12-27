Укр
Читать на украинском
Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

Сергей Кущ
27 декабря 2025, 01:36обновлено 27 декабря, 02:20
В воздушном пространстве нашей страны зафиксированы Калибры.
В ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

По состоянию на 1:36, российкие оккупанты ударили баллистикой по столице Украины - над Киевом были слышны взрывы, сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко - отработало ПВО.

Для Киева сохраняется угроза крилатых ракет. Местные паблики сообщат, что в Киеве, вероятно, били по энергетической инфраструктуре.

Также в воздушном пространстве нашей страны зафиксированы Калибры.

1:46 - взлет МиГ-31К. Угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

1:54 - несколько Кинжалов курсом на Киев. Также зафикисрована баллистика.

1:56 - "Кинжалы", "Калибры" и баллистика атакуют сейчас Киев и Киевскую область.

2:00 - ПВО отбивает Кинжал, баллистику (несколько) и крылатые ракеты, сообщает Николаевский Ванёк.

2:05 - по предварительной информации, удары наносятся по энергетике! В Киеве начались перебои напряжения.

2:10 - Доразведка по крылатым ракетам Калибр.

2:13 - Снова балистика на Киев.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, вечером 17 декабря вражеские войска применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Позже Главред написал, с вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами. Сейчас в нескольких областных центрах известно о разрушениях и пострадавших. В результате атаки РФ зафиксировано также обесточивание.

Между тем мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу. За прошедшие сутки было выполнено еще четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в пределах западных и центральных регионов РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

