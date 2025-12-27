Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

В воздушном пространстве нашей страны зафиксированы Калибры.

ракетный удар / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

По состоянию на 1:36, российкие оккупанты ударили баллистикой по столице Украины - над Киевом были слышны взрывы, сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко - отработало ПВО.

Для Киева сохраняется угроза крилатых ракет. Местные паблики сообщат, что в Киеве, вероятно, били по энергетической инфраструктуре.

Также в воздушном пространстве нашей страны зафиксированы Калибры.

1:46 - взлет МиГ-31К. Угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

1:54 - несколько Кинжалов курсом на Киев. Также зафикисрована баллистика.

1:56 - "Кинжалы", "Калибры" и баллистика атакуют сейчас Киев и Киевскую область.

2:00 - ПВО отбивает Кинжал, баллистику (несколько) и крылатые ракеты, сообщает Николаевский Ванёк.

2:05 - по предварительной информации, удары наносятся по энергетике! В Киеве начались перебои напряжения.

2:10 - Доразведка по крылатым ракетам Калибр.

2:13 - Снова балистика на Киев.

