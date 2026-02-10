"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

Жена Виктора Павлика вместе с артистом совершила серьезный шаг.

Катя Репяхова дети - жена Виктора Павлика высказалась о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Какая мечта Кати Павлик осуществилась

Что сейчас жена музыканта думает о втором ребенке

Украинский певец Виктор Павлик уже пять лет женат на блогерше Кате Репяховой. В 2021 году она подарила музыканту сына Михаила.

Пока Миша еще ребенок, но родители уже думают о его будущем. Так недавно Екатерина Павлик призналась, что она и муж осуществили ее давнюю мечту.

Родителям удалось приобрести для сына собственное жилье. "Осуществилась моя мечта. Его старт - наша ответственность. Именно поэтому мы купили сыну квартиру на будущее", - написала жена Виктора Павлика в своем блоге в Instagram.

Катя Репяхова дети - жена Виктора Павлика высказалась о пополнении в семье / фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова дети - жена Виктора Павлика высказалась о пополнении в семье / фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Павлик не раз рассказывала о своем желании завести еще детей с музыкантом. Поэтому многие, увидев сторис про осуществившуюся мечту, сперва предположили, что блогерша беременна. Тогда Екатерина призналась, что ее мнение по детскому вопросу сейчас изменилось.

"Я эту идею отложила пока. Перегорела. Как-то так", - сообщила она.

Катя Репяхова дети - жена Виктора Павлика высказалась о пополнении в семье / фото: instagram.com/repyahovakate

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

