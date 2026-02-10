"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

Читайте больше:
- Какая мечта Кати Павлик осуществилась
- Что сейчас жена музыканта думает о втором ребенке
Украинский певец Виктор Павлик уже пять лет женат на блогерше Кате Репяховой. В 2021 году она подарила музыканту сына Михаила.
Пока Миша еще ребенок, но родители уже думают о его будущем. Так недавно Екатерина Павлик призналась, что она и муж осуществили ее давнюю мечту.
Родителям удалось приобрести для сына собственное жилье. "Осуществилась моя мечта. Его старт - наша ответственность. Именно поэтому мы купили сыну квартиру на будущее", - написала жена Виктора Павлика в своем блоге в Instagram.
Катя Павлик не раз рассказывала о своем желании завести еще детей с музыкантом. Поэтому многие, увидев сторис про осуществившуюся мечту, сперва предположили, что блогерша беременна. Тогда Екатерина призналась, что ее мнение по детскому вопросу сейчас изменилось.
"Я эту идею отложила пока. Перегорела. Как-то так", - сообщила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем. Артистке пришлось перенести ближайшие концерты из-за запретов врачей.
Также Лилия Сандулеса вспомнила о жене Иво Бобула, которая 5 лет была его любовницей. Певица призналась, хранит ли обиду на бывшего возлюбленного за обман.
Читайте также:
- Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языке
- "Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за Laud
- Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред