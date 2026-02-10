Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

Пока неизвестно, кто ошибочно признал Назара погибшим.

https://glavred.info/ukraine/rodstvenniki-voennogo-kotorogo-schitali-pogibshim-dolzhny-vernut-15-mln-griven-10739549.html Ссылка скопирована

Денежную помощь за смерть военного, который на самом деле жив, придется вернуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/kozytskyy_maksym_official

Главное:

Родственники Назара Далецкого должны вернуть государству 15 миллионов

Виновного в том, что военного "похоронили", хотя он был жив, ищут

Во время обмена пленными, который состоялся 5 февраля, в Украину вернулся боец 24 бригады Назар Далецкий, который ранее считался погибшим. После проведения экспертизы ДНК "его" похоронили еще в 2023 году, поэтому родственникам государство выделило выплаты в размере 15 миллионов гривен.

Как пишет zaxid.net, теперь семье защитника придется вернуть эти средства. Об этом сегодня, 10 февраля, во время заседания сессии Львовского облсовета сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный.

видео дня

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться", - подчеркнул он.

Подворный отметил, что виновного, который ошибся, будут искать, потому что "экспертиза ДНК чрезвычайно точна". Представитель омбудсмена добавил, что, по его мнению, для семьи самым большим счастьем является возвращение военного домой, а не выплаченные государством средства.

Что известно о Назаре Далецком

Главред писал, что Назар Далецкий защищал Украину на фронте еще со времен АТО, а затем сразу отправился на передовую во время полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевых задач на фронте в мае 2022 года связь с ним внезапно прервалась.

Долгое время Назар считался пропавшим без вести. Но впоследствии семье сообщили, что он погиб во время выполнения задания в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года - в день своего рождения.

Уже в 2025 году один из военных, вернувшийся из плена, рассказал, что Назар жив и тоже находится в неволе. К октябрю еще двое защитников подтвердили эту информацию, а в феврале 2026 года Украина вернула Назара на родную землю.

Обмен пленными 5 февраля - последние новости

Ранее сообщалось, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Напомним, Главред писал, что из российского плена во время последнего обмена вернулся крымский татарин Руслан Куртмаллаев, который пробыл в неволе почти четыре года.

Во время этого обмена также к отцу Ивану Романову после более чем трех лет плена вернулся 36-летний сын, боец 72-й бригады. Мужчина попал в плен под Угледаром. До службы в армии был автомехаником.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Подворный Тарас Подворный - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области, юрист, политолог, член Президиума Львовского областного совета VIII созыва.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред