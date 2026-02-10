Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

Анна Косик
10 февраля 2026, 14:32
171
Пока неизвестно, кто ошибочно признал Назара погибшим.
Назар Далецкий, деньги
Денежную помощь за смерть военного, который на самом деле жив, придется вернуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/kozytskyy_maksym_official

Главное:

  • Родственники Назара Далецкого должны вернуть государству 15 миллионов
  • Виновного в том, что военного "похоронили", хотя он был жив, ищут

Во время обмена пленными, который состоялся 5 февраля, в Украину вернулся боец 24 бригады Назар Далецкий, который ранее считался погибшим. После проведения экспертизы ДНК "его" похоронили еще в 2023 году, поэтому родственникам государство выделило выплаты в размере 15 миллионов гривен.

Как пишет zaxid.net, теперь семье защитника придется вернуть эти средства. Об этом сегодня, 10 февраля, во время заседания сессии Львовского облсовета сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный.

видео дня

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться", - подчеркнул он.

Подворный отметил, что виновного, который ошибся, будут искать, потому что "экспертиза ДНК чрезвычайно точна". Представитель омбудсмена добавил, что, по его мнению, для семьи самым большим счастьем является возвращение военного домой, а не выплаченные государством средства.

Что известно о Назаре Далецком

Главред писал, что Назар Далецкий защищал Украину на фронте еще со времен АТО, а затем сразу отправился на передовую во время полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевых задач на фронте в мае 2022 года связь с ним внезапно прервалась.

Долгое время Назар считался пропавшим без вести. Но впоследствии семье сообщили, что он погиб во время выполнения задания в Купянском районе Харьковской области 25 сентября 2022 года - в день своего рождения.

Уже в 2025 году один из военных, вернувшийся из плена, рассказал, что Назар жив и тоже находится в неволе. К октябрю еще двое защитников подтвердили эту информацию, а в феврале 2026 года Украина вернула Назара на родную землю.

Обмен пленными 5 февраля - последние новости

Ранее сообщалось, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Напомним, Главред писал, что из российского плена во время последнего обмена вернулся крымский татарин Руслан Куртмаллаев, который пробыл в неволе почти четыре года.

Во время этого обмена также к отцу Ивану Романову после более чем трех лет плена вернулся 36-летний сын, боец 72-й бригады. Мужчина попал в плен под Угледаром. До службы в армии был автомехаником.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Подворный

Тарас Подворный - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области, юрист, политолог, член Президиума Львовского областного совета VIII созыва.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Львовская область военнопленные пленные освобождение обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:57Война
Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:17Украина
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Последние новости

16:27

Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: полезный лайфхак

16:24

Почему 11 февраля нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

16:14

Где строго запрещено праздновать День святого Валентина: список стран

15:57

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:52

"Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границейВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
15:26

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

15:24

Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

14:40

Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на МасленицуВидео

14:40

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

Реклама
14:32

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

14:20

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

14:19

Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

14:07

Тайный язык казацких знамен: что на самом деле означают полумесяц и звезда

13:58

Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место

13:56

Гороскоп на завтра 11 февраля: Ракам - большой вызов, Весам - сюрприз

13:52

"Вернулись с победой": раскрыта позиция Нурлана Сабурова о войнеВидео

13:42

Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

13:18

"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

13:17

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Реклама
13:12

"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

12:59

Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

12:52

Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

12:26

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

12:20

"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

12:07

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

Реклама
09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять