Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

Легендарный украинский модельер Андре Тан пришел на помощь модницам, которые никак не могут определиться, что надеть на 14 февраля, чтобы наряд подчеркивал индивидуальность, приковывал взгляды и дарил уверенность в себе.
Главред представляет 5 образов на День святого Валентина от Андре Тана.
Перво-наперво Андре Тан советует обратить внимание на образы, которые будут подчеркивать элегантность и женственность. К примеру, корсет и облегающая миди-юбка винного цвета с акцентной деталью в виде металлической змейки. Такой лук стильно подчеркнет красоту силуэта.
Поклонницам нежности и воздушности без строгих линий, но с романтическим вайбом, дизайнер предлагает обратить свое внимание на платья-ночные сорочки. Здесь будут уместны мягкие кружева и тонкие ткани - утонченно и соответствует настроению праздничного вечера.
Контрастные образы также будут уместны 14 февраля. Например, ярко-красный корсет и тюлевая юбка - строгость и игривость, уверенность и кокетливость. Этот лук стоит повторить тем, кому яркие акценты в одежде придают уверенности в себе.
Монохромный наряд из белой рубашки и черных корсета и юбки можно назвать неумирающей классикой. В меру игривый, в меру строгий, но всегда - элегантный. Это беспроигрышный вариант для романтического свидания.
Праздничная одежда не обязательно должна быть вычурной, сложной и многослойной. Для свидания или праздничного мероприятия подойдет контрастный минималистичный лук - майка в темных оттенках и красные брюки. Фасон штанов стоит выбирать исходя из особенностей фигуры, чтобы выгодно подчеркнуть все достоинства фигуры.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
