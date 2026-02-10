РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Часть Одесской области снова обесточили удары РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/odeskaODA

Кратко:

РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК

Повреждения значительные, ремонт потребует времени

В трех общинах области частично отсутствует электроснабжение

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Как сообщает ДТЭК Одесса, разрушения значительные.

"Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", - говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что на данный момент продолжается процесс разбора завалов.

"Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки". - отметили в ДТЭК.

РФ атаковала объект энергетики в Одесской области / t.me/dtek_ua

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что минувшей ночью армия РФ нанесла очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесчины.

"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал чиновник в Telegram.

Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Продолжается ликвидация последствий и возобновление электроснабжения.

Последствия удара РФ / t.me/odeskaODA

Отключение света в Одессе сегодня

Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют аварийные отключения не по графику.

Графики отключения света в Одесской области / t.me/dtek_ua

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС, действуют мобильные пункты.

РФ готовит массированный обстрел Украины - что известно

Российская армия попытается провести еще одну массированную ракетно-дроновую атаку по Украине в ближайшее время. Об этом утром 8 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

С целью подготовки к нанесению удара осуществлена ​​передислокация четырех Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" на аэродром "Энгельс", которые будут снаряжены крылатыми ракетами.

Еще два Ту-95 остаются снаряженными на аэродроме "Оленья".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Сколько ракет РФ может одновременно выпустить по Украине: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что количество ракет в массированной атаке зависит от наличия боеспособных пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Сейчас в России задействовано не более 15 таких установок, что дает возможность одновременно выпустить до 30 ракет.

По его словам, максимальное количество баллистических ракет, которое россияне запускали за атаку, составляло 32 ракеты, среди которых были не только 9М723, но и несколько Х-55, летевших по баллистической траектории. Он добавил, что запасы 9М723 у россиян есть, но они значительно меньше, чем арсенал крылатых Х-101 или "Калибров".

"Но, тем не менее, благодаря постоянному производству россияне могут накапливать баллистику, обеспечивая себе как ежедневный террор, так и способность наносить массированные удары, применяя за раз 32 баллистические ракеты. К этому нужно готовиться", - отметил Коваленко.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

