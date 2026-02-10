Укр
На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

Анна Косик
10 февраля 2026, 11:55
249
Украина не сдается и отстаивает право скелетониста соревноваться в выбранном шлеме.
Владислав Гераскевич с шлемом
Гераскевич надеется, что МОК изменит свое решение / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Гераскевич решил выступать на Олимпийских играх в шлеме с погибшими спортсменами
  • МОК запретила украинцу участие в официальных соревнованиях в данном шлеме
  • НОК подал запрос в МОК на разрешение Гераскевичу выступать в выбранном шлеме

Скелетонист Владислав Гераскевич представляет Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисованы части тел спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Однако это не понравилось Международному олимпийскому комитету, который запретил спортсмену использовать этот шлем на официальных тренировках и соревнованиях.

видео дня

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", - отметил Гераскевич.

Президент публично поддержал Гераскевича

После обнародования информации о запрете на шлем МОК, на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Гераскевича за его позицию.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия", - подчеркнул он.

Реакция президента на запрет Гераскевичу
Реакция Владимира Зеленского на запрет МОК Гераскевичу / фото: скриншот с t.me/V_Zelenskiy_official

Украина подала обращение в МОК

Сегодня, 10 февраля, Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой разрешить украинскому скелетонисту выступать на зимних Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

В НОК отмечают, что он соответствует всем требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит политических лозунгов, рекламы или дискриминационных элементов и был допущен во время официальных тренировок.

"Национальный олимпийский комитет Украины подчеркивает надежду на справедливое, объективное и беспристрастное решение МОК. В контексте продолжающейся полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такой шаг является важным знаком признания памяти украинских спортсменов и поддержки украинской нации", - говорится в сообщении.

Олимпиада-2026 - последние новости

Накануне стало известно, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей

Напомним, Главред писал, что сборная Украины определилась с четверкой спортсменов на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026 в Антгольце. В команде будут стартовать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Ранее сообщалось, что в Италии была повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи города Болонья, что привело к задержкам поездов в первый соревновательный день Зимних Олимпийских игр.

Больше новостей:

О персоне: Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхенчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.

Владимир Зеленский МОК Олимпийские игры новости Украины новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
