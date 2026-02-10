Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

Вы узнаете:
- Будут ли осадки в Полтавской области в ближайшие дни
- Когда температура воздуха пойдет на спад
Украинцы в ожидании потепления, но в ближайшие дни, по крайней мере, жителям Полтавы и области, на него надеяться не стоит. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
В Полтавской области по-прежнему царит антициклон с морозной и солнечной погодой. Холод со временем будет ослабевать, но очень постепенно. Поэтому 10 и 11 февраля в области все еще будет минусовая температура воздуха.
Погода 10 февраля
Сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах еще местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в области до конца суток будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза.
Погода 11 февраля
Уже в среду морозы начнут постепенно отступать из Полтавской области. Ночью ожидается 11-16 градусов мороза, а днем 2-7 градусов мороза. В остальном погода не будет отличаться от сегодняшней - прогнозируется переменная облачность, местами гололедица на дорогах, без осадков.
Когда в Украину вернется теплая погода - прогноз синоптика
Главред писал , что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца суток 10 февраля температура воздуха в некоторых регионах Украины будет держаться на уровне -4...-11 градусов.
На юге и западе будет -2...-4 градуса, а на Закарпатье - 2 градуса тепла. Сегодня также ожидаются сильные порывы ветра. В дальнейшем же ожидается ощутимое повышение температуры воздуха.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему приходит циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой.
Ранее сообщалось, что в течение ближайших дней Житомирскую область ожидает резкое изменение температуры и погодных условий - от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце.
Накануне стало известно, что в Ровенской области в течение до 13 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если 10 февраля в области еще будут царить сильные морозы, то уже с 11-го температура постепенно будет повышаться.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
