Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

Анна Косик
10 февраля 2026, 11:14
23
Погода в ближайшие дни все еще будет суровой.
погода, зима
Погода в Полтавской области 10-11 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Будут ли осадки в Полтавской области в ближайшие дни
  • Когда температура воздуха пойдет на спад

Украинцы в ожидании потепления, но в ближайшие дни, по крайней мере, жителям Полтавы и области, на него надеяться не стоит. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

В Полтавской области по-прежнему царит антициклон с морозной и солнечной погодой. Холод со временем будет ослабевать, но очень постепенно. Поэтому 10 и 11 февраля в области все еще будет минусовая температура воздуха.

видео дня
Антициклон на Полтавщине
Антициклон в Полтавской области / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 10 февраля

Сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах еще местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в области до конца суток будет колебаться в пределах 6-11 градусов мороза.

погода в полтаве 10 февраля
Погода в Полтаве 10 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 11 февраля

Уже в среду морозы начнут постепенно отступать из Полтавской области. Ночью ожидается 11-16 градусов мороза, а днем 2-7 градусов мороза. В остальном погода не будет отличаться от сегодняшней - прогнозируется переменная облачность, местами гололедица на дорогах, без осадков.

погода в полтаве 11 февраля
Погода в Полтаве 11 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину вернется теплая погода - прогноз синоптика

Главред писал , что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца суток 10 февраля температура воздуха в некоторых регионах Украины будет держаться на уровне -4...-11 градусов.

На юге и западе будет -2...-4 градуса, а на Закарпатье - 2 градуса тепла. Сегодня также ожидаются сильные порывы ветра. В дальнейшем же ожидается ощутимое повышение температуры воздуха.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Одесской области в ближайшие дни сохранится тенденция к резким погодным колебаниям. Антициклон Emmeram, который принес похолодание, смещается на восток, а на смену ему приходит циклон Tamara, формирующийся над Западной Европой.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших дней Житомирскую область ожидает резкое изменение температуры и погодных условий - от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце.

Накануне стало известно, что в Ровенской области в течение до 13 февраля прогнозируется изменение погодных условий. Если 10 февраля в области еще будут царить сильные морозы, то уже с 11-го температура постепенно будет повышаться.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

