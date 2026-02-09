Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Юрий Берендий
9 февраля 2026, 22:24
81
В Запорожской области 10 февраля будут действовать графики отключения электроэнергии, введенные для стабилизации работы энергосистемы, указали в облэнерго.
Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля
Графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Как будут отключать свет в Запорожской области 10 февраля
  • Облэнерго опубликовало графики отключения света

10 февраля в Запорожье и по всей Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожской области 10 февраля, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго отметили, что такие меры вводят для стабилизации работы объединенной энергосистемы.

видео дня

Свет будут отключать по очереди и подчереду с учетом времени на переключение, которое может длиться до 30 минут.

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля
/ Скриншот

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, в течение суток будут применяться графики ограничения мощности в полном объеме.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специальных подразделений ГСЧС, которые будут заниматься оперативным восстановлением энергосетей после российских атак, а также о запуске программы "пакеты тепла".

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что 8 февраля в Киеве ввели в работу дополнительные 9 МВт мощностей. По результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике он подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране остается сложной.

Президент также сообщил, что после атак России 7 февраля на украинских атомных электростанциях был снижен уровень генерации, а один из энергоблоков автоматически отключился.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Запорожская область веерные отключения отключения света Отключение света Запорожская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:30Энергетика
Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:28Мир
Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

21:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

Последние новости

23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

Реклама
21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступленииВидео

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украинумнение

18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

Реклама
18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операцииФото

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

14:52

Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

14:45

"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

14:21

"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

14:14

Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

14:09

"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

14:07

В два раза дешевле и вкуснее магазинных: как сделать джерки дома без сушилки

Реклама
13:45

Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнутВидео

13:45

10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

13:27

"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

13:26

Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньгиВидео

13:20

Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

13:17

"Покровск вот-вот перейдет в руки россиян": в DeepState предупредили о последних боях

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:24

Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

12:19

Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять