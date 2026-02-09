Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

О чем идет речь в материале:
- Как будут отключать свет в Запорожской области 10 февраля
- Облэнерго опубликовало графики отключения света
10 февраля в Запорожье и по всей Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожской области 10 февраля, сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго отметили, что такие меры вводят для стабилизации работы объединенной энергосистемы.
Свет будут отключать по очереди и подчереду с учетом времени на переключение, которое может длиться до 30 минут.
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Кроме того, в течение суток будут применяться графики ограничения мощности в полном объеме.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специальных подразделений ГСЧС, которые будут заниматься оперативным восстановлением энергосетей после российских атак, а также о запуске программы "пакеты тепла".
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что 8 февраля в Киеве ввели в работу дополнительные 9 МВт мощностей. По результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике он подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране остается сложной.
Президент также сообщил, что после атак России 7 февраля на украинских атомных электростанциях был снижен уровень генерации, а один из энергоблоков автоматически отключился.
Другие новости:
- РФ сократит количество ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз
- Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраля
- Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред