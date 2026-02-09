Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

В Запорожской области 10 февраля будут действовать графики отключения электроэнергии, введенные для стабилизации работы энергосистемы, указали в облэнерго.

Графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Как будут отключать свет в Запорожской области 10 февраля

Облэнерго опубликовало графики отключения света

10 февраля в Запорожье и по всей Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожской области 10 февраля, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго отметили, что такие меры вводят для стабилизации работы объединенной энергосистемы.

Свет будут отключать по очереди и подчереду с учетом времени на переключение, которое может длиться до 30 минут.

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 10 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кроме того, в течение суток будут применяться графики ограничения мощности в полном объеме.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специальных подразделений ГСЧС, которые будут заниматься оперативным восстановлением энергосетей после российских атак, а также о запуске программы "пакеты тепла".

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что 8 февраля в Киеве ввели в работу дополнительные 9 МВт мощностей. По результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике он подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране остается сложной.

Президент также сообщил, что после атак России 7 февраля на украинских атомных электростанциях был снижен уровень генерации, а один из энергоблоков автоматически отключился.

