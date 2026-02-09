Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

Главное:
- Силы обороны нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА в Ростове-на-Дону
- В результате атаки уничтожено 6 тысяч российских FPV-дронов
- Украинские бойцы нанесли удар по пункту управления Воздушно-десантных войск РФ в районе города Суджа
В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России.
В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага. Об этом сообщают в Генштабе.
Сообщается, что в ночь на 9 февраля в Судже Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск врага.
В то же время на ТОТ Херсонской области, вблизи Новоалексеевки, был поражен склад боеприпасов врага.
Отдельно в Генштабе сообщили о результатах предварительных ударов по территории России. В частности, подтверждено поражение склада БПЛА в районе Ростова-на-Дону. Сообщается об уничтожении трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, оккупанты потеряли около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и окончательные потери российской армии уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - говорится в сообщении.
Удары вглубь России - последние новости
Как писал Главред, Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Целью стали здания, где враг проводит предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.
Напомним, Главред писал, что недавние спутниковые кадры из Белгорода свидетельствуют о точном и масштабном ударе Украины по объекту, связанному с российским военно-промышленным комплексом.
Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
