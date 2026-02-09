Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

Генштаб подтвердил сокрушительный удар по базе БПЛА в Ростове и пункту управления врага в Курске.

https://glavred.info/war/minus-6-tysyach-fpv-dronov-ukrainskie-voiny-blestyashche-atakovali-vazhnye-celi-rf-10739279.html Ссылка скопирована

Украинские воины уничтожили 6 тысяч российских FPV-дронов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Главное:

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по складу БПЛА в Ростове-на-Дону

В результате атаки уничтожено 6 тысяч российских FPV-дронов

Украинские бойцы нанесли удар по пункту управления Воздушно-десантных войск РФ в районе города Суджа

В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России.

В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага. Об этом сообщают в Генштабе.

видео дня

Сообщается, что в ночь на 9 февраля в Судже Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск врага.

В то же время на ТОТ Херсонской области, вблизи Новоалексеевки, был поражен склад боеприпасов врага.

Отдельно в Генштабе сообщили о результатах предварительных ударов по территории России. В частности, подтверждено поражение склада БПЛА в районе Ростова-на-Дону. Сообщается об уничтожении трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, оккупанты потеряли около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и окончательные потери российской армии уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - говорится в сообщении.

Удары вглубь России - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Целью стали здания, где враг проводит предстартовую подготовку межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

Напомним, Главред писал, что недавние спутниковые кадры из Белгорода свидетельствуют о точном и масштабном ударе Украины по объекту, связанному с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее Силы обороны в ночь на 19 января нанесли серию ударов по военным и стратегическим объектам РФ на временно оккупированных территориях Украины и в глубине российской территории.

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред