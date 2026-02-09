Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнут

Прекрасный рецепт блинчиков на Масленицу 2026.

Ажурные блины - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

В Украине Масленица в этом году начнется с 16 февраля и самое время подготовить рецепты блинов. Предлагаем рецепт ажурных блинчиков, которые покоряют нежной текстурой, оригинальным видом и невероятным вкусом.

Кстати, чтобы блины имели больше дырочек их нужно жарить на огне выше среднего, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Ажурные блины - рецепт

Ингредиенты:

Кефир (жирный) – 400 г;

Яйца – 2 шт.;

Сахар – 1 ст. л.;

Сода – 1 ч. л.;

Мука – 250 г;

Молоко – 200 г;

Масло растительное – 50 г;

Соль

В кефир всыпьте сахар, соль, соду и перемешайте.

Добавьте яйца и муку, еще раз перемешайте.

Теперь влейте горячее молоко с растительным масло, доведите тесто до однородности.

Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ажурные блины можно подавать с любой начинкой.

Приятного аппетита!

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

