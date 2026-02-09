Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнут

В Украине Масленица в этом году начнется с 16 февраля и самое время подготовить рецепты блинов. Предлагаем рецепт ажурных блинчиков, которые покоряют нежной текстурой, оригинальным видом и невероятным вкусом.
Кстати, чтобы блины имели больше дырочек их нужно жарить на огне выше среднего, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Ажурные блины - рецепт
Ингредиенты:
- Кефир (жирный) – 400 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Сода – 1 ч. л.;
- Мука – 250 г;
- Молоко – 200 г;
- Масло растительное – 50 г;
- Соль
В кефир всыпьте сахар, соль, соду и перемешайте.
Добавьте яйца и муку, еще раз перемешайте.
Теперь влейте горячее молоко с растительным масло, доведите тесто до однородности.
Сковороду разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Ажурные блины можно подавать с любой начинкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить ажурные блины:
О персоне: valya__saenko
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
