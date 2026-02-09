Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для сада

Разбитым терракотовым вазонам можно дать вторую жизнь.

Как использовать разбитые терракотовые горшки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Терракота пропускает воздух, предотвращает застой влаги и защищает корни

Осколки подходят для дренажа, мульчирования и экономии почвы

Из них можно создать декоративные клумбы, бордюры и мини-сады

Терракотовые горшки часто используют для выращивания цветов, овощей и трав. Но из-за своей хрупкости они легко трескаются и ломаются. Если у вас дома завалялись поврежденные терракотовые горшки, не стоит их выбрасывать - лучше с пользой применить в саду.

Если вам интересно, как сделать кашпо своими руками, читайте материал - Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещей.

Что такое терракотовые горшки и в чём преимущества терракоты

Терракотовый горшок – это керамическое изделие из глины, не покрытое глазурью. За счёт этого готовый горшок сохраняет пористую фактуру, которая позволяет воздуху проникать внутрь горшка, исключая застаивание влаги в земле и загнивание корней.

Также глиняный горшок может предотвращать и чрезмерное высыхание почвы, ведь за счёт своих изоляционных свойств терракота слабо нагревается на солнце.

Как использовать разбитые терракотовые горшки

1. Поврежденные терракотовые горшки можно использовать повторно для создания декоративной садовой окантовки. Осколки помогают удерживать сползающую почву, а также могут послужить центральным элементом для таких цветов как тысячелистник и бархатцы, пишет Martha Stewart.

2. Осколки можно использовать в качестве дренажа. Для этого их необходимо поместить на дно кашпо, чтобы дренажные отверстия оставались свободными от комков земли или растительности.

Забитые дренажные отверстия могут препятствовать оттоку воды, что потенциально может привести к гниению корней и другим грибковым заболеваниям.

3. Осколками терракоты можно заполнять пустые места, что позволяет использовать меньше почвы для цветов с неглубокими корнями.

Поскольку этим цветам все равно никогда не понадобится дополнительная почва, то нет смысла заполнять весь горшок компостом и землей.

4. Обеспечьте опылителей источником воды.

Пресная вода может быть труднодоступна для опылителей, особенно летом. Если у вас есть достаточно изогнутые фрагменты разбитых горшков, воткните их в землю в затененном месте и наполните водой для пчел и бабочек.

5. Ещё один способ повторного использования битых терракотовых кусочков — это сложить их в большой контейнер, чтобы сформировать многоярусные грядки, заполненные альпийскими растениями, седумами или миниатюрными кактусами.

Можно также добавить несколько декоративных камней для текстуры, создав таким образом миниатюрную версию раскидистого каменистого сада, который можно разместить на террасе, патио или любом другом открытом пространстве.

6. Убежище для жаб и лягушек.

Лягушки и жабы — отличные природные союзники для сада. Они питаются сверчками, мухами, муравьями, мучными червями и множеством других насекомых. Но жабы и лягушки также являются добычей для сов, ястребов, скунсов, опоссумов и енотов и даже домашних кошек.

Чтобы защитить их, можно взять разбитый горшок (с сохранившимся дном), перевернуть его, затем поставить в затененное место в саду и закопать на несколько сантиметров в землю. У горшка должно быть отверстие с одной или нескольких сторон, которое будет служить входом. Такое убежище защитит жаб и лягушек от сильной жары и хищников.

7. Мелкие кусочки разбитых терракотовых горшков могут служить натуральной мульчей, помогая отпугивать вредителей, таких как слизни и улитки.

Шероховатая текстура неприятна для насекомых, поэтому вредителям трудно по ней ползать. Чтобы сделать такую мульчу, измельчите кусочки терракоты на более мелкие осколки и рассыпьте их вокруг растений.

Смотрите видео - Как сделать миниатюрную альпийскую горку из осколков вазона:

Ранее Главред писал, что регулярный полив — одно из золотых правил ухода за растениями. На первый взгляд, эта задача кажется достаточно простой, но многие владельцы растений часто допускают ошибки. В частности, даже самые опытные цветоводы могут по ошибке "перелить" любимый цветок. Как понять, что почва переувлажнена и как этого избежать?

