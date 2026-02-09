Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для сада

Анна Ярославская
9 февраля 2026, 11:57
12
Разбитым терракотовым вазонам можно дать вторую жизнь.
Как использовать разбитые терракотовые горшки
Как использовать разбитые терракотовые горшки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Терракота пропускает воздух, предотвращает застой влаги и защищает корни
  • Осколки подходят для дренажа, мульчирования и экономии почвы
  • Из них можно создать декоративные клумбы, бордюры и мини-сады

Терракотовые горшки часто используют для выращивания цветов, овощей и трав. Но из-за своей хрупкости они легко трескаются и ломаются. Если у вас дома завалялись поврежденные терракотовые горшки, не стоит их выбрасывать - лучше с пользой применить в саду.

Если вам интересно, как сделать кашпо своими руками, читайте материал - Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещей.

видео дня

Что такое терракотовые горшки и в чём преимущества терракоты

Терракотовый горшок – это керамическое изделие из глины, не покрытое глазурью. За счёт этого готовый горшок сохраняет пористую фактуру, которая позволяет воздуху проникать внутрь горшка, исключая застаивание влаги в земле и загнивание корней.

Также глиняный горшок может предотвращать и чрезмерное высыхание почвы, ведь за счёт своих изоляционных свойств терракота слабо нагревается на солнце.

Как использовать разбитые терракотовые горшки

1. Поврежденные терракотовые горшки можно использовать повторно для создания декоративной садовой окантовки. Осколки помогают удерживать сползающую почву, а также могут послужить центральным элементом для таких цветов как тысячелистник и бархатцы, пишет Martha Stewart.

2. Осколки можно использовать в качестве дренажа. Для этого их необходимо поместить на дно кашпо, чтобы дренажные отверстия оставались свободными от комков земли или растительности.

Забитые дренажные отверстия могут препятствовать оттоку воды, что потенциально может привести к гниению корней и другим грибковым заболеваниям.

3. Осколками терракоты можно заполнять пустые места, что позволяет использовать меньше почвы для цветов с неглубокими корнями.

Поскольку этим цветам все равно никогда не понадобится дополнительная почва, то нет смысла заполнять весь горшок компостом и землей.

4. Обеспечьте опылителей источником воды.

Пресная вода может быть труднодоступна для опылителей, особенно летом. Если у вас есть достаточно изогнутые фрагменты разбитых горшков, воткните их в землю в затененном месте и наполните водой для пчел и бабочек.

5. Ещё один способ повторного использования битых терракотовых кусочков — это сложить их в большой контейнер, чтобы сформировать многоярусные грядки, заполненные альпийскими растениями, седумами или миниатюрными кактусами.

Можно также добавить несколько декоративных камней для текстуры, создав таким образом миниатюрную версию раскидистого каменистого сада, который можно разместить на террасе, патио или любом другом открытом пространстве.

6. Убежище для жаб и лягушек.

Лягушки и жабы — отличные природные союзники для сада. Они питаются сверчками, мухами, муравьями, мучными червями и множеством других насекомых. Но жабы и лягушки также являются добычей для сов, ястребов, скунсов, опоссумов и енотов и даже домашних кошек.

Чтобы защитить их, можно взять разбитый горшок (с сохранившимся дном), перевернуть его, затем поставить в затененное место в саду и закопать на несколько сантиметров в землю. У горшка должно быть отверстие с одной или нескольких сторон, которое будет служить входом. Такое убежище защитит жаб и лягушек от сильной жары и хищников.

7. Мелкие кусочки разбитых терракотовых горшков могут служить натуральной мульчей, помогая отпугивать вредителей, таких как слизни и улитки.

Шероховатая текстура неприятна для насекомых, поэтому вредителям трудно по ней ползать. Чтобы сделать такую мульчу, измельчите кусочки терракоты на более мелкие осколки и рассыпьте их вокруг растений.

Смотрите видео - Как сделать миниатюрную альпийскую горку из осколков вазона:

Ранее Главред писал, что регулярный полив — одно из золотых правил ухода за растениями. На первый взгляд, эта задача кажется достаточно простой, но многие владельцы растений часто допускают ошибки. В частности, даже самые опытные цветоводы могут по ошибке "перелить" любимый цветок. Как понять, что почва переувлажнена и как этого избежать?

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флаг

11:43Война
РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

11:22Война
В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Последние новости

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:24

Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

12:19

Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

12:06

Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
12:03

Ирина Билык публично высказала жалобу — премьер-министр ответила лично

11:57

Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для садаВидео

11:43

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флагВидео

11:23

Китайский гороскоп на завтра 10 февраля: Кроликам - унижение, Петухам - неприятности

Реклама
11:22

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

10:50

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

10:48

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:46

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

10:40

"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

10:34

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:25

Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

10:16

РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

09:54

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

09:52

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенкомФото

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадалиФото

Реклама
09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

08:11

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Премьер Британии Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе - Bloomberg

08:06

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

06:53

Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

06:39

Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировоймнение

04:41

На холодильник могли копить целый год: какими были цены на бытовую технику в СССР

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика и девочки за 59 с

03:50

Будет -25 и все засыплет снегом: названа дата резкого похолодания

03:33

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

03:32

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году - военный оценил планы ПутинаВидео

02:30

Мужчина не верил в загробный мир пока не "умер": что нас ждет после смерти

01:53

Когда болеть за сине-желтых: Олимпийские игры-2026, расписание на 9 февраля

01:20

Громкие взрывы и пожары: Россия массово атаковала Одессу "шахедами", что известно

08 февраля, воскресенье
23:39

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Реклама
22:36

Есть комплексное решение: в Киеве запускают новые мощности генерации

22:04

Больше вреда, чем пользы: какие растения страдают от подкормки золойВидео

21:34

Контроль восстановлен: ВСУ зачистили важный населенный пункт на ЗапорожьеВидео

21:27

Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

21:03

Саботаж на Олимпиаде: первый день Игр в Италии пытались сорвать, что произошло

20:41

Украину накрывает морозное похолодание: ночью будет очень холодно

20:37

Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

20:02

Темнота и холод охватили весь регион: в России объявили срочную эвакуацию

19:39

Не только смех: лучшие комедии для зимних вечеров

19:26

Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять