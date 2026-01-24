Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещей

Анна Ярославская
24 января 2026, 09:03
24
Любой предмет можно превратить в цветочный горшок.
Кашпо своими руками
Кашпо своими руками: оригинальные идеи / Коллаж: Главред, фото: скриншот, reddit.com

Кратко:

  • Кашпо можно сделать практически из любого предмета
  • Главное правило — обеспечить дренаж и защиту от лишней влаги

Выращивание комнатных растений в глиняных и бетонных горшках — это проверенный временем, традиционный способ обустроить свой сад. Но некоторые садоводы любят проявлять изобретательность и использовать для растений разные необычные предметы. В принципе, если проявить креативность, то кашпо можно сделать из всего, что есть под рукой: кокосовой скорлупы, кружек, раковины для ванной, бачка унитаза и раскрашенной коробки из пенополистирола. Своими идеями поделились пользователи Reddit.

Если вам интересно, чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения, читайте материал: Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов.

видео дня

Из чего можно сделать кашпо своими руками

Изношенные ботинки. Их можно использовать для посадки суккулентов или других растений.

Бачок от унитаза или старый унитаз.

"У моей бабушки на задней веранде стояли два старых унитаза с растениями внутри — в бачках и чашах! Моя мама их ненавидела, а мне всегда нравилось", - написал один из пользователей Reddit.

"Моя мама много лет назад сделала нечто подобное и поставила цветы в старый унитаз, который они вытащили из отремонтированного дома. Это было довольно круто, так как цветы были и в чаше, и в бачке", - добавил другой.

Мелкая бытовая техника.

"У них даже старый пылесос для сухой уборки стоит там в качестве горшка для растений", - поделился кто-то советом.

Другой пользователь сказал, что "использовал старый фонтанчик для кошек из нержавеющей стали в качестве чаши для суккулентов".

Кофейные кружки. Для выращивания трав старые кофейные кружки идеально подойдут в качестве горшков, если просверлить на дне небольшое отверстие для дренажа. Они добавят очарования подоконнику или полке.

Кокосовая скорлупа. Если вы живете в тропическом климате, повторное использование кокосовых скорлупок — это простой способ создания подвесных кашпо. Все, что нужно сделать, это просверлить отверстия в дне скорлупы для дренажа.

  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com
  • Что можно использовать вместо кашпо
    Что можно использовать вместо кашпо Фото: reddit.com

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Как превратить что угодно в цветочный горшок

Как пишет издание Hymns&Home, в качестве цветочного горшка можно использовать все, что угодно:

  • винтажную банку;
  • винтажный чайник;
  • ведерко или корзину из секонд-хенда;
  • кувшин;
  • старый ботинок;
  • кастрюлю;
  • супницу;
  • шляпу;
  • искусственную тыкву (без верхушки);
  • выдвижной ящик от старинного комода или швейного стола.

При выборе горшка помните, что растение нужно будет поливать. Конечно, можно каждый раз вынимать внутренний пластиковый контейнер для полива, но это может быть немного хлопотно. Лучше выбрать горшок, который не сильно пострадает от небольшого количества влаги.

Внутрь желательно поместить гибкую пластиковую емкость, например, контейнер из-под масла/маргарина, взбитых сливок. Также вам понадобится поддон для воды, а также нож, отвертка или другой инструмент для прокалывания отверстий в пластике.

Смотрите видео - Как сделать кашпо своими руками:

Как писал Главред, для комнатных цветов необходим дренаж. Если вы хотите приготовить дренаж для цветов своими руками, читайте материал: Почему не стоит выбрасывать скорлупу грецкого ореха: как применить отходы дома и на даче.

Также мы писали о том, почему магазинные цветы чахнут дома. Оказывается, что весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Hymns & Home

Hymns & Home — это блог и онлайн-проект, созданный одним автором (Мелиссой), посвящённый декору, творчеству и семейной жизни.

Автор описывает себя как жена, мама и профессиональный церковный музыкант, а блог — как место, где она делится идеями о домашнем уюте, творческих проектах и повседневной жизни.

Автор утверждает, что цель проекта — вдохновить читателей создавать уютный дом независимо от условий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

10:24Энергетика
Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

09:19Украина
Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Последние новости

10:37

Исповедь без лишней вины: что на самом деле не является грехом

10:24

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

09:19

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФФото

09:03

Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещейФото

09:00

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляВидео

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
08:58

Дочь Келлога публично упрекнула Трампа после ночного обстрела Киева

08:21

Viber после уроков: должен ли учитель отвечать родителям в выходные дни

08:10

Как Украине выйти из энергетического кризисамнение

07:44

РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненыеФото

Реклама
06:10

Почему ни одно западное государство не превосходит Китай по масштабу рынкамнение

06:02

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — деталиВидео

05:27

Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

02:22

Ученые рассказали, почему нельзя гладить пингвинов: причины удивят многих

01:29

Киев под массированной атакой - над городом десятки Шахедов, на подлете баллистика

01:22

До 13,5 часов в сутки без света: графики отключений на Львовщине на 24 января

01:17

В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

00:52

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионыВидео

Реклама
00:22

Война идет к заморозке: эксперт объяснил, за кем последнее слово

00:06

Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

23 января, пятница
22:47

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

22:42

Сантехник раскрыл секрет: как убрать застарелый налёт в унитазе за одну ночьВидео

22:30

Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

21:57

До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП

21:45

"Ситуация сложная": в Киеве сотни многоэтажек замерзают без отопленияВидео

21:19

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известные сроки атакиВидео

20:54

Энергосистема на грани: в ДТЭК заявили об ухудшении ситуации со светом

20:50

Копали двор — нашли сокровище: монеты под дорожкой оценили в громадную суммуВидео

20:16

"Украинские позиции четкие": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

20:16

Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

20:13

Мощность возрастет мгновенно: назван простой и быстрый способ "оживить" авто

19:56

Украинец создал термокапсулу, где можно согреться без отопленияВидео

19:48

Максакова назвала главное условие окончания войны и краха режима Путина

19:35

Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефонаВидео

19:21

Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

19:20

Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

19:10

Трамп и Давос: ирония судьбымнение

18:46

"План процветания" Украины: в Politico раскрыли детали соглашения ЕС и США

Реклама
18:40

Снимала 20000, выдало 6000: банкомат Приватбанка "обобрал" девушку

18:34

Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

18:29

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

18:11

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

17:37

В те времена так делали все: странные привычки из СССР, которые сегодня шокируют

17:29

Находка заставила онеметь: обычная покупка в секонд-хенде обернулась сюрпризом

17:16

Договорились еще в августе: СМИ раскрыли соглашение Трампа и Путина о войне

17:06

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

16:36

Эти китайские знаки зодиака скоро кардинально изменят жизнь - кто они

16:30

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять