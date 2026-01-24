Вторая жизнь старых вещей: неожиданные идеи для кашпо из подручных вещей

Любой предмет можно превратить в цветочный горшок.

Кратко:

Кашпо можно сделать практически из любого предмета

Главное правило — обеспечить дренаж и защиту от лишней влаги

Выращивание комнатных растений в глиняных и бетонных горшках — это проверенный временем, традиционный способ обустроить свой сад. Но некоторые садоводы любят проявлять изобретательность и использовать для растений разные необычные предметы. В принципе, если проявить креативность, то кашпо можно сделать из всего, что есть под рукой: кокосовой скорлупы, кружек, раковины для ванной, бачка унитаза и раскрашенной коробки из пенополистирола. Своими идеями поделились пользователи Reddit.

Из чего можно сделать кашпо своими руками

Изношенные ботинки. Их можно использовать для посадки суккулентов или других растений.

Бачок от унитаза или старый унитаз.

"У моей бабушки на задней веранде стояли два старых унитаза с растениями внутри — в бачках и чашах! Моя мама их ненавидела, а мне всегда нравилось", - написал один из пользователей Reddit.

"Моя мама много лет назад сделала нечто подобное и поставила цветы в старый унитаз, который они вытащили из отремонтированного дома. Это было довольно круто, так как цветы были и в чаше, и в бачке", - добавил другой.

Мелкая бытовая техника.

"У них даже старый пылесос для сухой уборки стоит там в качестве горшка для растений", - поделился кто-то советом.

Другой пользователь сказал, что "использовал старый фонтанчик для кошек из нержавеющей стали в качестве чаши для суккулентов".

Кофейные кружки. Для выращивания трав старые кофейные кружки идеально подойдут в качестве горшков, если просверлить на дне небольшое отверстие для дренажа. Они добавят очарования подоконнику или полке.

Кокосовая скорлупа. Если вы живете в тропическом климате, повторное использование кокосовых скорлупок — это простой способ создания подвесных кашпо. Все, что нужно сделать, это просверлить отверстия в дне скорлупы для дренажа.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Как превратить что угодно в цветочный горшок

Как пишет издание Hymns&Home, в качестве цветочного горшка можно использовать все, что угодно:

винтажную банку;

винтажный чайник;

ведерко или корзину из секонд-хенда;

кувшин;

старый ботинок;

кастрюлю;

супницу;

шляпу;

искусственную тыкву (без верхушки);

выдвижной ящик от старинного комода или швейного стола.

При выборе горшка помните, что растение нужно будет поливать. Конечно, можно каждый раз вынимать внутренний пластиковый контейнер для полива, но это может быть немного хлопотно. Лучше выбрать горшок, который не сильно пострадает от небольшого количества влаги.

Внутрь желательно поместить гибкую пластиковую емкость, например, контейнер из-под масла/маргарина, взбитых сливок. Также вам понадобится поддон для воды, а также нож, отвертка или другой инструмент для прокалывания отверстий в пластике.

Смотрите видео - Как сделать кашпо своими руками:

Об источнике: Hymns & Home Hymns & Home — это блог и онлайн-проект, созданный одним автором (Мелиссой), посвящённый декору, творчеству и семейной жизни. Автор описывает себя как жена, мама и профессиональный церковный музыкант, а блог — как место, где она делится идеями о домашнем уюте, творческих проектах и повседневной жизни. Автор утверждает, что цель проекта — вдохновить читателей создавать уютный дом независимо от условий.

