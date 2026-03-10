Укр
  Жизнь

Пара приютила таксу и заметила странность: собака стала "превращаться"

Константин Пономарев
10 марта 2026, 13:55
Пара приютила крошечную собаку, считая ее таксой. Но когда щенок начал расти, стало ясно, что их питомец совсем не той породы.
Супруги были уверены, что стали владельцами милого щенка таксы
Супруги были уверены, что стали владельцами милого щенка таксы / Коллаж Главред, фото: instagram.com/dogsofadancer

Вы узнаете:

  • Почему хозяева перестали узнавать свою собаку
  • Как изменился питомец спустя время
  • Чем поможет тест ДНК

Супружеская пара, решившая взять собаку из приюта, была уверена, что стала владельцами милого щенка таксы. Маленькую собаку по кличке Мочи они выбрали почти сразу, ведь она выглядела спокойной, дружелюбной и очень напоминала классическую "сосисочную собаку".

Но спустя несколько месяцев хозяева поняли, что их новый питомец совсем не тот, за кого они его приняли. Видеоролик, опубликованный в Instagram пользователем @dogsofdancr, запечатлел момент, когда пара осознала, что произошло на самом деле.

видео дня

Хозяева заметили, что с собакой что-то не так

Когда Мочи начала расти, стало заметно, что ее размеры и пропорции отличаются от типичных для такс. Собака оказалась значительно крупнее, а форма головы, лап и хвоста вызывала все больше вопросов. Хозяева признались, что не ожидали такого поворота, однако быстро поняли, что это нисколько не уменьшает их любовь к питомцу.

По словам владельцев, они заранее подготовились к появлению маленькой таксы, купив компактную лежанку, игрушки и аксессуары подходящего размера. Но взрослая Мочи оказалась намного крупнее, чем предполагалось.

Хозяева заметили, что с собакой что-то не так
Хозяева заметили, что с собакой что-то не так / Фото: instagram.com/dogsofadancer

Сейчас считается, что она может быть метисом, однако точное происхождение определить можно только после ДНК-анализа.

Реакция соцсетей

История вызвала активное обсуждение среди зрителей. Некоторые пользователи отмечали, что особенности строения тела могли сразу намекать на смешанное происхождение. Другие же признавались, что очарованы собакой и считают, что ее владельцам невероятно повезло:

  • "Она очаровательна, и тому, кто ее возьмет, очень повезет. Я обожаю кошек, но последние 5 минут не могу перестать улыбаться";
  • "Кем бы она ни была, она очаровательна на вид";
  • "Эти лапы... Они принадлежат большой собаке".

Издание Daily Record отмечает, что эксперты напоминают, что внешний вид щенка не всегда позволяет точно определить будущую породу или размер. Исследования показывают, что популярные помеси и "дизайнерские" породы часто покупают из-за их более крепкого здоровья или удобного характера. Однако эти ожидания не всегда подтверждаются.

Специалисты также отмечают, что независимо от того, породистая собака или метис, будущим владельцам важно уделять внимание условиям разведения, здоровью животных и их темпераменту.

Смотрите в видео о том, как пара осознала, что их собака не такса:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест своей собаке и была сильно удивлена результатом. Генетический анализ раскрыл неожиданную смесь пород у домашнего животного с совершенно несоответствующим внешним видом.

Также сообщалось о том, что специалисты назвали 3 породы собак, которые ведут себя хуже всего. Некоторые из самых популярных пород нередко доставляют владельцам трудности. Какие питомцы чаще всего проявляют сложный характер.

О профиле в Instagram: @dogsofadancer

Аккаунт dogsofadancer в Instagram ведет супружеская пара, которая делится фрагментами своей повседневной жизни вместе с собаками. В публикациях они показывают прогулки, игры, забавные ситуации дома и моменты взросления питомцев.

Через короткие видео и фотографии хозяева рассказывают о характере своих собак, их привычках и неожиданных историях.

соцсеть Instagram собаки интересные новости
