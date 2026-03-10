Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

Из-за постоянной нехватки продуктов советские повара вынуждены были придумывать блюда из того, что можно было достать.

В советские времена гастрономия была не искусством, а борьбой за сытость. Дефицит продуктов, однообразное меню и отсутствие выбора формировали целые поколения со специфическими пищевыми привычками.

Сегодня большинство этих блюд кажутся экзотикой или кулинарными курьезами, хотя когда-то они были повседневностью. Главред напомнил, что именно ели в СССР и почему эти блюда почти исчезли с современных столов.

Молочный суп с вермишелью

Сладкие макароны, разбухшие в молоке до состояния клейстера, были обязательным блюдом в детских садах и школах. Дешево, сытно, быстро — и совсем не вкусно. Пенка на поверхности стала отдельным мемом советского детства, пишет Oboz.ua.

Рыбный суп из консервов

Когда свежей рыбы не было, в кастрюлю шли консервы: сайра, сардины или даже килька в томате. Суп получался жирным, резким на запах и очень далеким от классической ухи, но спасал в моменты "нечего есть".

Пельменный суп

Пельмени, залитые большим количеством воды с лавровым листом, превращались в полноценное первое блюдо. Бульон был скорее наполнителем, чем вкусовым элементом, но семью действительно можно было накормить.

Макароны по-флотски и плов с тушенкой

Тушеное мясо было универсальным ингредиентом — его добавляли туда, где должно было быть мясо. Так появились "флотские" макароны без фарша и плов без кусков мяса. Для многих это было почти праздничное блюдо.

Перловка-"шрапнель"

Недоделанная, твердая, тяжелая — именно такую перловку подавали в столовых. Название "шрапнель" возникло не случайно: зерна буквально "взрывались" на зубах. В домашних условиях ее иногда удавалось довести до съедобного состояния.

Пельмени с уксусом

Когда сметана была в дефиците, а кетчуп еще не появился, уксус становился главной приправой. Он перебивал вкус сомнительного мяса и добавлял остроты — бесплатно и доступно.

Печеночный торт

Лепешки из печени, щедро перемазанные майонезом с чесноком, были символом советского "креатива". Блюдо сытное, жирное и очень далекое от современных трендов на легкость. Хотя иногда его пытаются осуществить.

Томатное мороженое

Замороженный подслащенный томатный сок в бумажных стаканчиках имел своих фанатов и противников. Сегодня такой вкус почти невозможно найти даже среди крафтовых экспериментов.

Медовое масло

Готовая смесь меда и сливочного масла была доступной альтернативой джемам и шоколадным пастам. Липкая, очень сладкая, она часто становилась основой "тормозков" на работу.

Маринованные арбузы

Сладкий арбуз, превращенный маринадом в остро-соленую закуску, был обязательным элементом зимних запасов. Сегодня вкус кажется слишком специфическим, но когда-то это была норма.

Кисель из брикетов

Дети грызли сухие брикеты, несмотря на то, что они обдирали нёбо. В сваренном виде кисель становился густым, почти резиновым — и очень искусственным по составу.

Почему эти блюда исчезли

Современная украинская кухня стала более разнообразной, качественной и здоровой. То, что когда-то было вынужденной нормой, сегодня воспринимается как гастрономический артефакт. Однако эти блюда остаются важной частью культурной памяти — напоминанием об эпохе, когда креатив рождался не из избытка, а из дефицита.

