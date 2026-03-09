Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

Это полностью натуральные способы очистки без агрессивных химикатов.

Обычные кухонные краны со временем покрываются известковым налетом, мыльными следами и тусклыми пятнами. Но, как выяснилось, эффективные средства для их очистки могут быть не на полке с бытовой химией, а просто в вашем холодильнике.

Специалисты по уходу за домом обратили внимание на продукт, который обычно оказывается в салатах, - огурец. Его кожура содержит натуральные масла, способные растворять загрязнения на поверхностях из нержавеющей стали. Достаточно протереть ею кран или раковину, чтобы исчезли отпечатки пальцев и водяные пятна, а кухня наполнилась легким свежим ароматом. Это полностью натуральный способ очистки без агрессивных химикатов, пишет Oboz.ua.

Не менее неожиданным "помощником" в борьбе за блестящие краны эксперты называют Coca-Cola. Напиток содержит лимонную, винную и фосфорную кислоты - именно они помогают растворять ржавчину, минеральные отложения и стойкие пятна. По словам специалистов, кола может не только вернуть блеск сантехнике, но и помочь прочистить засоренные краны и удалить известковый налет в душевой кабине.

Еще одно простое, но действенное средство — обычный лимон. Его сок естественным образом расщепляет загрязнения и придает поверхностям блеск. Достаточно разрезать фрукт пополам, натереть им кран или ручки, оставить на несколько минут, а затем смыть водой. Для более сложных пятен специалисты советуют смешать лимонный сок с небольшим количеством пищевой соды.

Эксперты отмечают, что иногда самые эффективные решения - это те, которые уже есть под рукой. И огурец, и лимон, и даже Coca-Cola могут стать неожиданными союзниками в борьбе за чистоту кухни.

