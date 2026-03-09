"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

Кристина Горняк рассказала про трудности брака с известным ведущим.

Бывшая супруга известного ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк раскрыла скрытые эпизоды их брака в интервью Алине Доротюк. Нотариус призналась, что причиной скандалов между супругами стало поведение бывшего мужа после употребления алкоголя.

По словам Горняк, они с Владимиром могли конструктивно обсуждать проблемы только тогда, когда он был трезв. В противном случае между супругами начинались скандалы.

"Я поняла, что человек не имеет стопов, когда употребляет алкоголь. Когда он был трезв — у нас могли быть нормальные разговоры. Но когда наступал алкоголь, начинались претензии, обиды и скандалы", — поделилась Кристина.

Кристина Горняк - интервью / скрин из видео

Бывшая супруга также отметила, что во время споров в нетрезвом состоянии Остапчук бил и бросал вещи. Нотариус назвала это эмоциональным насилием. В то же время она заявила, что ведущий не поднимал на нее руку.

"Он меня не бил. Бил то, что вокруг. Это было эмоциональное насилие. Летели вещи, мог бросить стул в стену", — рассказала Горняк.

Владимир Остапчук - жены / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Кристина подтвердила, что именно алкоголь и агрессия со стороны мужа подтолкнули ее к решению закончить отношения. Несмотря на трудности, она предпринимала попытки спасти брак, но подчеркнула, что это могло принести результат только при желании Владимира.

"Я пыталась помочь, говорила, что нужно обратиться к специалисту. Но человек должен сам захотеть измениться", — высказалась нотариус.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк — история отношений

Отношения Владимира Остапчука и Кристины Горняк начались в 2019 году и довольно быстро стали серьезными. Уже 15 октября 2020 года пара сыграла свадьбу, однако их брак продлился недолго. Осенью 2022 года стало известно о разводе супругов после двух лет совместной жизни. После расставания между бывшими возлюбленными некоторое время возникали публичные конфликты, в частности из-за совместного дома.

Владимир Остапчук / инфографика: Главред

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

