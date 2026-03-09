Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

Слишком раннее скашивание травы может принести больше вреда, чем пользы.

Пока часть садоводов уже готовит газонокосилки к первому весеннему старту, специалисты призывают не спешить. По словам популярного блогера-садовода @lawnnature, ранний косьба в марте может нанести газону больше вреда, чем пользы.

В своем видео в TikTok эксперт объяснил, что главная опасность - чрезмерно влажная почва, которую легко повредить даже обычной ходьбой. Именно поэтому он советует прежде всего провести так называемый "тест на шумопоглощение", пишет Oboz.ua.

Как работает тест

Метод прост: нужно пройтись по газону и обратить внимание на ощущения под ногами. Если стопа заметно проседает, а земля кажется мягкой, это сигнал, что почва еще не готова выдерживать нагрузку. В таком состоянии она легко уплотняется, что впоследствии затрудняет рост травы и может вызвать неровности.

Что делать, пока газон "отходит" после зимы

Специалист советует не тратить время зря. Вместо кошения можно заняться другими весенними работами:

легкой аэрацией участков, где почва уже подсохла;

уборкой мусора и прошлогодней листвы;

планированием обновлений в саду.

Почему это важно

По словам эксперта, регулярная проверка состояния почвы перед первым кошением поможет избежать повреждений и обеспечит равномерный рост травы в течение сезона. А тест на шумопоглощение — простой способ понять, пришло ли время доставать газонокосилку.

