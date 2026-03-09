Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

Кратко:
- Николь Кидман - официально холостячка с января 2026-го
- Звезда находится в поиске нового партнера
В январе 2026 года завершился второй брак австралийской актрисы Николь Кидман. Ее отношения с кантри-певцом Китом Урбаном длились 19 лет. До этого, с 1990 по 2001, она была замужем за актером Томом Крузом.
Теперь Кидман настроена тщательно поработать над своей личной жизнью. Инсайдер сообщил Daily Mail, что Николь имеет весьма четкий список требований к новому потенциальному партнеру.
В первую очередь звезда не заинтересована в мужчинах, которые просто тратят ее время попусту. "Она знает, что ей нравится сейчас, и не боится стремиться только к тому, что, по ее мнению, она заслуживает", - отмечает источник.
Также Николь Кидман не хочет отношений с партнерами из мира шоу-бизнеса, в частности с актерами. "Добрый парень, который не употребляет алкоголь и наркотики, успешен и не превратится в нищего бета-самца, прилипшего к ней, и [ей] неважно, есть ли у него дети, но в идеале она не хочет, чтобы они были моложе ее дочерей (Сандей Роуз17 лет, Фэйт Маргарет - 15)", - так описывает инсайдер идеал звезды.
Кроме того потенциальному бойфренду актрисы придется пройти тщательный "фейс-контроль" у ее друзей. "Она отказывается даже выпить кофе с кем-то, если этот человек не был лично рекомендован ей другом, которому она безоговорочно доверяет", - сообщает источник.
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
