Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года

Хотя в 2000-х минималистическая волна отодвинула на второй план теплые и насыщенные палитры 1990-х, сегодня дизайнеры снова обращаются к ностальгическим оттенкам. В 2026 году, когда нейтральные цвета стали доминировать, возвращение палитр 90-х добавляет пространству уюта, комфорта и индивидуальности, пишет издание Homes and Gardens
Главред решил проанализировать, какие оттенки снова становятся трендовыми, опираясь на опыт дизайнеров и экспертов в сфере интерьеров.
Персиковый: символ тепла и современности
Персиковый цвет, который был символом 90-х, снова актуален, но уже в современной интерпретации. Дизайнер Палома Контрерас использовала его на обоях, сочетая с современными произведениями искусства, чтобы создать теплый и бодрящий фон для утренних комнат.
Охотничий зеленый: универсальный и спокойный
Охотничий зеленый – еще один тренд 90-х – получил современный вид в оттенке "Гаррисбургский зеленый" от Бенджамина Мура.
Дизайнер Мишель Хейдж подчеркивает его универсальность: он успокаивает, но не выглядит слишком нейтрально, и гармонично сочетается с синим, коричневым и оранжевым.
Желтый: ностальгия с современным акцентом
Желтый цвет приобретает мягкие, сливочно-желтые оттенки, которые сочетают ностальгию и современность. Как объясняет Виван Шао Чен, приглушенный желтый на нижних стенах туалетной комнаты добавляет тепла и легкости, не перегружая пространство.
Розовый: элегантность и нежность
Розовый цвет 90-х сегодня представлен в приглушенных, мягких тонах, таких как "Мертвый лосось" от Farrow & Ball, который придает элегантность и современный вид гостиной, не исчезая при этом на фоне классики.
Темно-синий: глубина и стиль
Темно-синий остается популярным, но теперь в более приглушенных глубоких оттенках. Дизайнер Кэти Дэвис отмечает, что современное использование синего создает богатый, насыщенный вид, который не выглядит устаревшим, благодаря чистым линиям, современному искусству и латунным акцентам.
Эксперты подытожили: если вы хотите добавить больше тепла и индивидуальности в свой дом в 2026 году, палитры 90-х — отличный старт. Используйте их как вдохновение для цвета стен или декора, добавляя современные детали, чтобы пространство оставалось стильным и актуальным.
