Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года

Руслан Иваненко
9 марта 2026, 05:00
Дизайнеры рассказали, как использовать трендовые оттенки прошлого для создания индивидуальных и гармоничных интерьеров.
Комната. Цвет
Как приглушенный розовый помогает создавать монохромные гармоничные композиции в комнатах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Как использовать палитры 90-х в современном интерьере
  • Какие оттенки помогут добавить тепла и уюта в дом
  • Как сделать пространство стильным без перегрузки цветом

Хотя в 2000-х минималистическая волна отодвинула на второй план теплые и насыщенные палитры 1990-х, сегодня дизайнеры снова обращаются к ностальгическим оттенкам. В 2026 году, когда нейтральные цвета стали доминировать, возвращение палитр 90-х добавляет пространству уюта, комфорта и индивидуальности, пишет издание Homes and Gardens

Главред решил проанализировать, какие оттенки снова становятся трендовыми, опираясь на опыт дизайнеров и экспертов в сфере интерьеров.

Персиковый: символ тепла и современности

Персиковый цвет, который был символом 90-х, снова актуален, но уже в современной интерпретации. Дизайнер Палома Контрерас использовала его на обоях, сочетая с современными произведениями искусства, чтобы создать теплый и бодрящий фон для утренних комнат.

Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года
Фото: pexels

Охотничий зеленый: универсальный и спокойный

Охотничий зеленый – еще один тренд 90-х – получил современный вид в оттенке "Гаррисбургский зеленый" от Бенджамина Мура.

Дизайнер Мишель Хейдж подчеркивает его универсальность: он успокаивает, но не выглядит слишком нейтрально, и гармонично сочетается с синим, коричневым и оранжевым.

Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года
Фото: freepik.com

Желтый: ностальгия с современным акцентом

Желтый цвет приобретает мягкие, сливочно-желтые оттенки, которые сочетают ностальгию и современность. Как объясняет Виван Шао Чен, приглушенный желтый на нижних стенах туалетной комнаты добавляет тепла и легкости, не перегружая пространство.

Розовый: элегантность и нежность

Розовый цвет 90-х сегодня представлен в приглушенных, мягких тонах, таких как "Мертвый лосось" от Farrow & Ball, который придает элегантность и современный вид гостиной, не исчезая при этом на фоне классики.

Темно-синий: глубина и стиль

Темно-синий остается популярным, но теперь в более приглушенных глубоких оттенках. Дизайнер Кэти Дэвис отмечает, что современное использование синего создает богатый, насыщенный вид, который не выглядит устаревшим, благодаря чистым линиям, современному искусству и латунным акцентам.

Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года
Фото: freepik.com

Эксперты подытожили: если вы хотите добавить больше тепла и индивидуальности в свой дом в 2026 году, палитры 90-х — отличный старт. Используйте их как вдохновение для цвета стен или декора, добавляя современные детали, чтобы пространство оставалось стильным и актуальным.

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

ремонт дизайнеры жилой дом
