Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

Руслан Иваненко
8 марта 2026, 15:01
Пендзин рассказал, как обострение на Ближнем Востоке и действия России в Европе угрожают поддержке и финансовой помощи Украине.
Трамп, Зеленский, Иран, РФ
Кремль использует мировые кризисы для укрепления экономики / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Кратко:

  • Россия якобы передает Ирану разведданные для атак на США
  • США реагируют сдержанно, риторика Белого дома мягкая
  • Обострение на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины

Западные СМИ сообщают, что Россия якобы передает Ирану разведданные, которые могут быть использованы для атак на американские объекты на Ближнем Востоке. При этом, по оценкам обозревателей, реакция США на такие сообщения выглядит сдержанной, а риторика Белого дома — довольно мягкой.

На это обратил внимание во время беседы с 24 Каналом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что в то же время Дональд Трамп снова усилил давление на Украину, настаивая на так называемом мирном плане, который, по его мнению, фактически означает капитуляцию для Киева.

видео дня

Комментируя причины такой политики Вашингтона, Пендзин предположил, что поведение Трампа сложно объяснить логически. По его словам, нельзя исключать вероятность, что Кремль может иметь компромат на американского президента, в частности связанный с делом Эпштейна.

Выгоды для России от мировых событий

"Путин сдал Мадуро, наверное, сдаст в полном объеме и Кубу. Формально он не вмешался в иранскую войну, хотя имеет чрезвычайно глубокие взаимоотношения с Ираном. Одновременно с этим все, что происходит сегодня в мире, идет на пользу России и ее экономике", – считает Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что события, происходящие сейчас в мире, могут выглядеть как результат определенных кулуарных договоренностей, которые в итоге способствуют укреплению российской экономики и ее способности продолжать войну.

Противоречия в политике США

Он также отметил, что заявления нынешней американской администрации не всегда совпадают с ее практической политикой. По словам Пендзина, даже представители Республиканской партии начали задавать Трампу вопросы о его действиях, что вызывает у него раздражение. В то же время общественное внимание к этой теме только растет.

Пендзин также обратил внимание на интерес США к контролю над объемами добычи и экспорта иранской нефти, которая преимущественно поставляется в Китай. При этом он напомнил, что в конце апреля — начале мая планируется новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином.

По мнению эксперта, США не имеют четкой стратегии по реализации своих намерений в этом вопросе, а начинать военное противостояние без понятного плана действий — рискованно.

"То, что США задекларировали в качестве цели, абсолютно нереалистично выполнить. Трамп заявил, что все следующие лидеры Ирана будут избираться по согласованию с ним. Откуда он это взял? После таких заявлений он значительно консолидирует тем самым иранское общество. Любая суверенная страна не будет терпеть такого", — убежден Пендзин.

Влияние на Украину и Европу

Подводя итоги, эксперт подчеркнул, что обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно влияет на Украину, в частности на переговорный процесс и военную поддержку.

По его словам, существует риск сокращения объемов американского вооружения для Киева, поскольку часть ресурсов может быть переориентирована на операции США в Иране.

Кроме того, Пендзин обратил внимание на активные действия России в Европе, в частности попытки дестабилизировать ситуацию в Венгрии и ослабить единство Евросоюза. По его словам, до сих пор не принят 20-й пакет санкций ЕС против России, а также остается неопределенной ситуация с выделением Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи.

Как РФ хочет использовать войну в Иране - мнение дипломата

По словам Владимира Огрызко, руководителя Центра исследований России и дипломата, обострение на Ближнем Востоке сразу вызвало обсуждение возможных выгод для Москвы. Прежде всего это касается потенциального роста мировых цен на нефть.

В то же время эксперт отмечает, что реальный эффект для России в значительной степени зависит от продолжительности конфликта и его влияния на энергетическую инфраструктуру региона.

"Для Москвы конфликт на Ближнем Востоке давно является своеобразной стратегической мечтой", – добавляет Огрызко.

Операция США и Израиля в Иране – последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не видит "никаких признаков" помощи страны-агрессора России Ирану во время американо-израильской операции на его территории.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

война в Украине Европа Иран Дональд Трамп новости Украины Атака на Иран
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

