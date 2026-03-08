Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

Кремль опубликовал не то видео с Путиным, чем опозорил диктатора.

https://glavred.info/world/putin-opozorilsya-neudachnymi-dublyami-pozdravleniya-s-8-marta-10747091.html Ссылка скопирована

В поздравлении с 8 марта Кремль показал, как Путин кашляет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Кремль опубликовал "сырую" версию поздравления Путина с 8 марта

Диктатор долго не мог откашляться, прежде чем продолжить речь

Кремль сегодня утром опубликовал поздравление кремлевского диктатора Владимира Путина с 8 марта. Видео должно было привлечь внимание россиянок, но вместо этого его высмеяли в Сети.

А все потому, что сначала на всех страницах Кремля опубликовали нередактированное видео с Путиным, в котором он кашлял и не мог никак настроить свой голос.

видео дня

"Знаете, давайте я еще раз скажу, потому что першит в горле. Чуть не закашлялся, много говорил очень", - оправдывал свой кашель диктатор.

На то, чтобы настроиться на продолжение записи обращения, Путину потребовалось примерно полминуты. Все это время он кашлял, бухикал и вытирал нос.

Пользователи соцсетей быстро заметили факап Путина и начали распространять отрывок с неудачными дублями, насмехаясь над диктатором. В Кремле это заметили, поэтому удалили нередактированное видео и опубликовали на официальных страницах обращение без неудачного фрагмента.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите фрагмент "сырого" видео с поздравлением Путина:

Моменты позора Путина

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин как-то пытался блеснуть своими историческими знаниями. В частности, он вспомнил лозунг "движение — все, цель — ничто" и ошибочно приписал его большевику Льву Троцкому (Бронштейну).

Ранее российского диктатора также подловили на озвученных им цифрах по "потерям" украинской бронетехники во время контрнаступления. Глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

Накануне, во время парада к 9 мая прошлого года в Сети заметили юношу, который явно скучал во время выступления Путина, а также откровенно смеялся над бредом кремлевского диктатора.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред