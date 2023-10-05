Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

Российского диктатора Владимира Путина подловили на озвученных им цифрах по "потерям" украинской бронетехники в контрнаступлении.
Издание "Агентство" пишет, что во время своего выступления перед "Валдайским клубом" 5 октября глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.
Так, сегодня Путин заявил, что Украина якобы потеряла 1900 бронемашин различных модификаций, а в сентябре - почти 18 тысяч.
"Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек – это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?" - высказался российский диктатор.
"Агентство" сравнивает эти слова Путина с его сентябрьскими "данными".
"С начала этого контрнаступления потеря личного состава - 71,5 тысяча человек... По танкам - 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов - уже почти 18 тысяч", - утверждал президент страны-агрессора.
Война в Украине - последние новости
Контрнаступление ВСУ началось летом, сейчас горячие бои с оккупантами идут на востоке и юге страны.
Недавно украинское командование отчиталось об освобождении Работино, Клещиевки и Андреевки. Вместе с тем, судя по сводкам Генштаба, враг постоянно атакует оставленные позиции. Как писал The New York Times, теперь помимо российских минных полей, большого количества живой силы противника, сложной сети траншей ВСУ столкнулись с еще одним препятствием на пути освобождения территорий - новой российской тактикой ведения боев.
Основной удар ВС РФ направили сегодня на Марьинку. Давят русские и на позиции ВСУ под Авдеевкой. В то же время у ВСУ есть успехи восточнее Андреевки под Бахмутом - защитники истощают ресурс противника.
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