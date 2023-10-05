УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

Яна Ставская
5 октября 2023, 21:03 обновлено 5 октября, 21:16
Российское руководство, восхищаясь "работой" оккупантов, обычно берет цифры по потерям ВСУ "с потолка".
Путин, Россия
Путин снова заврался / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Российского диктатора Владимира Путина подловили на озвученных им цифрах по "потерям" украинской бронетехники в контрнаступлении.

Издание "Агентство" пишет, что во время своего выступления перед "Валдайским клубом" 5 октября глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

Так, сегодня Путин заявил, что Украина якобы потеряла 1900 бронемашин различных модификаций, а в сентябре - почти 18 тысяч.

видео дня

"Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек – это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?" - высказался российский диктатор.

"Агентство" сравнивает эти слова Путина с его сентябрьскими "данными".

"С начала этого контрнаступления потеря личного состава - 71,5 тысяча человек... По танкам - 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов - уже почти 18 тысяч", - утверждал президент страны-агрессора.

Война в Украине - последние новости

Контрнаступление ВСУ началось летом, сейчас горячие бои с оккупантами идут на востоке и юге страны.

Недавно украинское командование отчиталось об освобождении Работино, Клещиевки и Андреевки. Вместе с тем, судя по сводкам Генштаба, враг постоянно атакует оставленные позиции. Как писал The New York Times, теперь помимо российских минных полей, большого количества живой силы противника, сложной сети траншей ВСУ столкнулись с еще одним препятствием на пути освобождения территорий - новой российской тактикой ведения боев.

Основной удар ВС РФ направили сегодня на Марьинку. Давят русские и на позиции ВСУ под Авдеевкой. В то же время у ВСУ есть успехи восточнее Андреевки под Бахмутом - защитники истощают ресурс противника.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

20:11 Украина
Германия пообещала Украине больше Patriot

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:39 Украина
Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:19

Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

21:03

Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

21:03

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

20:47

Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

20:32

Favbet поддержал создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по ГрозеЧем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе
20:13

Какой сегодня праздник 6 октября: кого нужно поздравить в этот день

20:11

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваныФото

19:43

Мобилизация: адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки

19:39

Германия пообещала Украине больше Patriot

Реклама
19:29

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:18

Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

19:10

Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

19:10

У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крымумнение

19:01

Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:43

Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

18:37

Выгодно ли сейчас ставить газовую установку на авто: комментарий эксперта

18:30

Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

17:56

Потап показал любовь с NK после ее "одинокого" концерта

17:55

Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

17:45

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

Реклама
17:43

"Бомбы падают": звезда "Секретных материалов" призвала помочь украинским детям

17:42

Околооборонные фирмы хотят незаконно вывести из бюджета 6 млрд грн – эксперт

17:30

Как что-то изменить в своей жизни за 18 минут: совет психолога Натальи Холоденко

17:20

РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

17:15

99% людей не справляются за 9 секунд: удивительная оптическая иллюзия с пандой

16:51

По 3,6 тысячи грн для украинцев: как оформить помощь

16:41

Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

16:40

Оружия может не быть: у Зеленского ответили на заявление президента Словакии

16:17

Кондратюк забирает львиную долю солдатской зарплаты Козловского - продюсер

16:07

Единственный рабочий способ: Клопотенко рассказал, как не плакать из-за лука

15:58

Все в крови почти 50-ти погибших: россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине

15:50

Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч "добровольных" оккупантов для войны в Украине

15:49

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:47

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

15:39

СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

15:36

Эта оптическая иллюзия покажет, насколько вы застенчивыВидео

15:06

"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

14:59

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

14:58

64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

14:48

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

Реклама
14:32

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

14:29

Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

14:08

Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

13:46

Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

13:36

Выползут сами: как очистить грибы от червей

13:29

Астролог назвала самый удачный день для знаков зодиака: о чем нужно знать

13:20

Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

13:09

"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

12:56

"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

12:42

Горняк отметила годовщину с Остапчуком и его "женой", и намекнула на измену

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять