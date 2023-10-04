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NYT: Россия изменила тактику боев, для ВСУ - это новое препятствие

Яна Ставская
4 октября 2023, 15:40 обновлено 4 октября, 15:54
Россияне используют старую тактику времен СССР, но в некоторых случаях она имеет успех.
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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж Главреда. Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Теперь помимо российских минных полей, большого количества живой силы противника, сложной сети траншей ВСУ столкнулись с еще одним препятствием на пути освобождения территорий - новой российской тактикой ведения боев.

Как пишет The New York Times, российские войска сперва отступают, а затем наносят ответный удар. Это давняя военная тактика, известная как "гибкая оборона".

Чтобы реализовать эту тактику, российские войска отступают на вторую линию позиций, поощряя украинские войска продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника уязвимы - либо во время движения по открытой местности, либо по прибытии украинских защитников на недавно оставленные российские позиции.

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Цель состоит в том, чтобы не дать украинским войскам фактически захватить позицию и использовать ее в качестве плацдарма для дальнейшего наступления. Сообщается, что именно это Украина смогла успешно реализовать в селе Работино Запорожской области, что стало ее крупнейшим прорывом за последние недели.

"Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери атакующим, чтобы иметь возможность подготовить нападающих к решающей контратаке", - рассказал старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

По мнению украинских чиновников и военных экспертов, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, которые препятствуют более быстрому прогрессу. Они также ссылаются на использование Москвой плотных минных полей, сетей траншей и танковых заграждений, а также на нежелание союзников страны по НАТО поставлять современные истребители и оружие большой дальности на раннем этапе войны.

Возможно, пишет издание, самой серьезной проблемой для ВСУ является отсутствие паритета по артиллерийским выстрелам.

Гибкая оборона - это не новая тактика, отметил Барри. СССР использовал ее в "Курской битве". Россия, подытоживает эксперт, уже какое-то время применяет ее в Украине, особенно для того, чтобы помешать контрнаступлению этим летом.

Бои за Работино

Некоторые выводы по меняющейся тактике россиян были сделаны благодаря анализу боевых действий в районе Работино, где, по мнению Института изучения войны (ISW), ВС РФ "проводили успешные ограниченные тактические контратаки".

Оборонительная "стратегия" Москвы начнет давать сбой, как только мы увидим, как оккупанты начнут отступать на более чем несколько сотен метров за раз - тогда украинские механизированные подразделения наберут достаточный импульс для наступления, говорится в материале NYT.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале лета. За это время украинским бойцам удалось кое-где прорвать максимально защищенную ровами и минами оборону оккупантов и в упор подойти к главным логистическим путям врага.

Бои продолжаются под Бахмутом, на Марьинском направлении, а также в Запорожской области.

Недавно ВСУ отчитались об освобождении Работино, Клещиевки и Андреевки. Вместе с тем, судя по сводкам Генштаба, враг постоянно атакует оставленные позиции. Хотя штурмы ВС РФ преимущественно безуспешны.

Еще в июле аналитики объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым - в том числе, потому что украинское командование пытается сохранить как можно больше солдат.

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