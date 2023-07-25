Летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым: в ISW назвали три причины

Украинское командование оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

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Контрнаступление ВСУ не может быть быстрым - ISW / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, однако летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали три причины этого.

В отчете ISW отмечается, что, во-первых, у россиян было время на перегруппировку и подготовку к операции ВСУ по освобождению территорий. В результате защитники Украины сейчас сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, в том числе и с массивными минными полями и эшелонированными полевыми укреплениями.

Во-вторых, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без преимущества в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Аналитики подчеркивают, что это является чрезвычайно сложной задачей.

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Третья причина: у ВСУ было ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

При этом украинское командование, в отличие от российского, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

В ISW напомнили, что 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил CNN, что украинские войска освободили примерно 50 процентов территории, захваченной российскими оккупантами с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Эта цифра в значительной степени согласуется с текущей оценкой аналитиков Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану. По его словам у россиян есть серьезные заминированные "зоны безопасности", которые "очень трудно прорвать", поэтому "ошибочно представлять, что каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Резников также заявил, что война в Украине может закончиться до лета следующего года. Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

24 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за неделю ВСУ удалось продвинуться на 16 километров.

На юге защитники Украины продвинулись на 12 километров и освободили 192 кв. км территории. ВСУ атакуют врага на нескольких участках в направлении Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении украинские военные освободили около 35 кв. км территории и продвинулись на около 4 километра.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Кудрюмовки.

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