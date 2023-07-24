Война в Украине закончится летом 2024 года - Резников

После завершения войны Украина станет полноправным членом НАТО.

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Война в Украине закончится летом следующего года / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Война в Украине может закончиться до лета следующего года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире CNN.

Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

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"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", - сказал Резников.

Министр отметил, что Украина буде готовится ко вступлению в Альянс и проводить все необходимые реформы. Он также убежден, что с учетом борьбы против РФ польза Украины от принятия в НАТО существенно возросла.

"После победы, после этого, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт — как сдерживать русских, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями", — добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки. Ллойд Остин убежден, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина, говорит Блинкен.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский провел очень важное совещание по саммиту НАТО. По словам президента, начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности.

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