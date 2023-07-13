"Хорошие плоды": Зеленский провел очень важное совещание по саммиту НАТО

По словам президента, начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности

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Саммит НАТО прошел 11-12 июля / Коллаж Главред, фото Офис президента

Президент Украины прибыл в Киев после саммита НАТО в Вильнюсе. Он сообщил, что провел совещание по результатам саммита НАТО.

Президент отметил, что обсудили перевод договоренностей в шаги для нашей страны. На совещании присутствовали команда дипломатов, представители правительства и Офиса президента.

"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", - отметил президент.

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Он добавил, что на совещании также начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности и почву для следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

"Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", - резюмировал Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что нужно знать

В Литве 11-12 июля проходил саммит НАТО. Одной из главных тем обсуждений стала Украина и ее поддержка в войне с Россией.

Известно, что Украине решили разрешить стать членом Альянса без выполнения плана действий по членству и пригласить в НАТО при выполнении отдельных условий.

Кроме того, в ходе саммита Германия, Португалия, Франция сообщили о выделении Украине военной помощи.

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