Анмер-Холл - десятикомнатный загородный особняк, который королева Елизавета II подарила супругам на свадьбу в 2011 году.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям не находились дома в момент нападения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Что случилось с домом Кейт и Уильяма

Как отреагировала полиция

Где была королевская семья

В загородную резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон проникли неизвестные. После инцидента полиция задержала двух мужчин по подозрению во взломе и незаконном проникновении на частную территорию.

Происшествие вызвало новые вопросы относительно безопасности британской королевской семьи.

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Речь идет об особняке Анмер-Холл (Anmer Hall), расположенном в графстве Норфолк на территории королевского поместья Сандрингем. По информации The Sun, подозрительную активность возле резиденции заметили вечером в понедельник, 23 ноября.

В полицию поступил вызов незадолго до 18:00. Для поиска предполагаемых нарушителей правоохранители задействовали дополнительные силы, включая служебных собак, беспилотники и вертолет Национальной полицейской авиационной службы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон находились в другом месте/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Позже полиция Норфолка подтвердила задержание двух мужчин. Их подозревают во взломе и незаконном проникновении на территорию поместья. Оба находятся под стражей, расследование продолжается.

К счастью, в момент происшествия в доме никого не было. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей - Джордж, Шарлотта и Луи - находились в своей резиденции Форест-Лодж в Виндзоре.

Анмер-Холл - десятикомнатный загородный особняк, который королева Елизавета II подарила супругам на свадьбу в 2011 году. Семья использует его для отдыха во время школьных каникул и выходных.

Особняк имеет особое значение для Кейт. Именно здесь принцесса Уэльская находила уединение во время лечения онкологического заболевания. Кроме того, резиденция стала местом съемок эмоционального видео, в котором она сообщила об окончании курса химиотерапии.

Кейт и Уильям празднуют 15 лет своей семьи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Нынешний инцидент произошел на фоне предыдущих нарушений безопасности на королевских территориях. В 2024 году двое злоумышленников в масках проникли на ферму Шоу, расположенную на территории поместья Виндзор. В тот момент члены семьи находились неподалеку, в коттедже Аделаида.

Новый случай вновь привлек внимание к вопросам охраны королевских резиденций. Несмотря на то что Уильям и Кейт как работающие члены королевской семьи находятся под круглосуточной вооруженной охраной, злоумышленникам удалось проникнуть на территорию их загородного дома.

В Кенсингтонском дворце отказались комментировать произошедшее, поскольку представители монархии не обсуждают вопросы безопасности.

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