Садовод рассказал, как правильно готовить компост из листьев, чем его дополнять и почему не рекомендует оставлять опавшие листья под плодовыми деревьями.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-prevratit-tyazheluyu-glinistuyu-zemlyu-v-ryhluyu-i-plodorodnuyu-pochvu-proverennyy-sposob-10814765.html Ссылка скопирована

Как улучшить почву - простой способ сделать землю рыхлой и плодородной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как сделать глинистую почву рыхлой

Как улучшить структуру почвы

Как приготовить компост из листьев

Тяжелую глинистую почву можно сделать более рыхлой и улучшить ее структуру с помощью компоста из опавших листьев. Для этого не нужно сжигать или выбрасывать растительные остатки: их можно использовать для приготовления компоста, который впоследствии вносят на участки с тяжелой почвой.

видео дня

Блогер, огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей рассказал, как готовит такой компост, какие компоненты использует и каких ошибок советует избегать во время осенней уборки сада. Как правильно переработать опавшие листья и улучшить структуру почвы - выяснял Главред.

Как сделать компост из листьев для улучшения почвы

Для приготовления компоста огородник использует не только опавшую листву, но и различные органические отходы с участка. Важно правильно сочетать компоненты, чтобы получить компост, пригодный для дальнейшего использования на грядках.

"У нас есть компостная куча, в которой мы чередуем листья с зелеными отходами, например, ботвой томатов после сбора урожая, цветами и сорняками. Также добавляем немного земли и перегноя. Это способствует процессу перегнивания. Немного добавляем карбамида - буквально присыпаем им слои. Затем снова добавляем листья. Всё выкладываем слоями", - рассказал Андрей.

Готовый компост огородник использует на разных участках в зависимости от состояния почвы. По его словам, органические остатки можно накапливать в течение длительного времени, а затем вносить туда, где земля нуждается в улучшении.

"Смотрим, где почва плохая, и улучшаем её. В этом году вывезли очень много компоста - если не ошибаюсь, примерно 50 тачек", - отметил огородник.

Как сделать компост из листьев в полиэтиленовых пакетах

Не на каждом приусадебном участке достаточно места для обустройства компостной кучи. В таком случае можно воспользоваться альтернативным способом - собрать опавшую листву в большие полиэтиленовые пакеты.

Чтобы обеспечить доступ воздуха к содержимому, в пакетах нужно проделать отверстия. Для ускорения разложения органики также можно использовать специальные биопрепараты, предназначенные для компостирования.

"Если на участке нет места для компостной кучи, можно собрать листья в большие полиэтиленовые пакеты и проделать в них отверстия, чтобы внутрь попадал воздух. Листья будут постепенно разлагаться. Примерно через год оно уже может превратиться в перегной. Также можно добавить специальные препараты с бактериями и грибами", - советует Андрей.

Полученный материал можно использовать для различных садовых нужд. В частности, компост из листьев подходит для улучшения структуры почвы, подготовки грядок и приготовления почвенных смесей. Перед использованием важно убедиться, что он достаточно созрел.

Как ускорить созревание компоста из листьев

Скорость разложения органических остатков зависит от состава компоста, его влажности и доступа воздуха. Огородник отмечает, что для более активного перегнивания компостную кучу нужно периодически разрыхлять, перемешивать и увлажнять.

"Чтобы ускорить перегнивание в компостной куче, нужно её рыхлить. Зеленые отходы вместе с листьями следует перемешивать и рыхлить хотя бы раз в неделю, а при необходимости - поливать. Тогда компост будет образовываться быстрее", - отметил Андрей.

В то же время сам огородник использует и другой подход: он выкладывает компоненты слоями и не перемешивает их регулярно. По его словам, органические остатки постепенно разлагаются и без частого вмешательства. Однако скорость этого процесса зависит от условий в компостной куче.

Почему не стоит оставлять опавшую листву под плодовыми деревьями

Одна из проблем при осенней уборке сада - опавшая листва, на которой могут сохраняться возбудители болезней. Если растительные остатки поражены инфекцией, они могут стать источником повторного заражения сада в следующем сезоне.

"На опавшей листве могут сохраняться возбудители различных болезней. Со временем они могут снова попасть на деревья и вызвать заражение. Поэтому важно убирать пораженные остатки, а при необходимости проводить обработку сада соответствующими препаратами", - предупреждает садовод.

В то же время ускорение разложения растительных остатков с помощью карбамида не означает автоматического уничтожения всех возбудителей болезней. Поэтому даже измельчённые листья не стоит оставлять под деревьями без учёта их состояния и риска распространения инфекций.

"Даже если вы измельчили листья или, как некоторые советуют, обработали их карбамидом, нужно понимать, что это может ускорить разложение, но не гарантирует уничтожение всех возбудителей болезней. Они могут сохраниться в растительных остатках и впоследствии снова вызвать заражение деревьев", - подчеркивает Андрей.

Куда девать опавшую листву осенью

Если нет возможности устроить компостную кучу или подготовить мешки для компостирования, садовод предлагает ещё один способ утилизации органических остатков. Для этого можно выкопать яму в земле, сложить туда листья и присыпать почвой.

Важно учитывать состояние растительных остатков и выбирать место с учетом риска распространения болезней. Пораженные листья не стоит закапывать вблизи плодовых деревьев без надлежащего обоснования такого способа утилизации.

"Есть и такой простой вариант. Например, в деревне иногда нет времени куда-то выносить листья. Тогда можно сделать углубление в земле, сложить туда листья и засыпать почвой. Они постепенно будут разлагаться под действием почвенных организмов. Часть органических остатков переработается, но важно учитывать состояние листьев и складывать их подальше от сада, если есть риск распространения болезней", - советует садовод.

Смотрите видео о том, что делать с опавшими листьями осенью:

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Чем полезен компост из листьев для глинистой почвы

Особенно полезен компост из листьев для участков с тяжелой почвой. После разложения органическое вещество помогает улучшить его структуру, способствует формированию комковатой структуры и лучшему проникновению воздуха и воды. Именно поэтому огородник советует не выбрасывать опавшую листву, а использовать её для ухода за участком.

"После перегнивания листья превращаются в органический материал, который помогает разрыхлять почву и улучшать её структуру. На глинистых и тяжёлых почвах часто возникает проблема: землю нужно сделать более рыхлой и обеспечить лучший доступ воздуха. Компост из листьев может помочь в этом", - пояснил Андрей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред