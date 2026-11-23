В Camp Century были больница, часовня и парикмахерская.

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Как США планировали разместить 600 ядерных ракет под льдом Гренландии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Camp Century строили под льдом Гренландии в 1959–1960 годах

Под научной станцией маскировали проект Iceworm на 600 ракет

Правду о ядерной деятельности США Дания узнала спустя десятилетие

США планировали развернуть под ледяным щитом Гренландии 600 баллистических ракет средней дальности, используя научную станцию Camp Century в качестве прикрытия. Для этого американские военные построили подземный город с атомным реактором, инфраструктурой для 200 человек и сетью туннелей. Дания не знала о настоящем назначении объекта. Об этом говорится в книге австралийской экспертки по геополитике Элизабет Бьюкенен "Захватим Гренландию!", сообщает издание HVG.

Как США скрывали от Дании ядерную деятельность на острове и почему правда всплыла только спустя десятилетие - выяснял Главред.

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Как США получили военные возможности в Гренландии

После Второй мировой войны Вашингтон рассматривал остров как важный стратегический плацдарм в противостоянии с Советским Союзом. В 1951 году США и Дания заключили оборонное соглашение, которое позволяло американцам создавать и обслуживать военные зоны на территории Гренландии.

Документ оставлял датским властям право свободно перемещаться по американским военным объектам. В то же время Вашингтон получил широкие возможности для расширения своего присутствия на острове.

Что скрывала научная станция Camp Century

Военную базу Camp Century обустроили примерно в 1300 км от Северного полюса. Официально она функционировала как научно-исследовательская станция, где, в частности, проводили бурение ледяных кернов для изучения климатических изменений.

На самом деле подземный комплекс имел гораздо более обширную инфраструктуру. Во льду проложили 26 туннелей, обустроили отопление, водопровод и канализацию. Пробуренная скважина глубиной 36 метров обеспечивала базу 38 тысячами литров воды в сутки.

Для энергоснабжения американские военные доставили компоненты портативной атомной электростанции. Комплекс имел промышленную кухню, больницу, часовню и парикмахерскую и мог одновременно принимать до 200 человек.

Что известно о проекте Iceworm

Научная деятельность была лишь публичной частью американской программы. По словам Бьюкенена, истинное назначение объекта заключалось в создании инфраструктуры для стратегического сдерживания Советского Союза.

"США не раскрыли истинное назначение Camp Century. Он был построен не только в исследовательских целях: это служило лишь отвлекающим маневром, чтобы тайно работать над американской программой стратегического сдерживания", - пишет Элизабет Бьюкенен.

Обнародованные документы свидетельствуют, что администрация президента Джона Кеннеди обсуждала проект Iceworm. Он предусматривал размещение под ледяным щитом Гренландии 600 баллистических ракет средней дальности.

Американский арсенал должен был усилить возможности сдерживания СССР. Еще одной задачей было содействие планам администрации Кеннеди по созданию многосторонних ядерных сил НАТО. Членство Дании в Альянсе давало Вашингтону основания представлять военную активность на острове как часть совместной обороны.

Однако ледовые условия затрудняли реализацию замысла. С 1964 года Camp Century использовали только летом, а в 1966 году окончательно закрыли из-за экологических рисков, связанных с движением ледяных массивов.

Авиабаза Туле и американская система раннего предупреждения

Еще одним важным военным объектом США в Гренландии была авиабаза Туле. Ее использовали в качестве плацдарма для самолетов с ядерным вооружением и проведения разведывательных операций.

Там также разместили систему раннего предупреждения о баллистических ракетах BMEWS. Она должна была обнаруживать советские межконтинентальные ракеты и давать американскому континенту примерно 15 минут на предупреждение перед возможным ударом.

Публично Вашингтон представлял эту систему как доказательство оборонительного характера своего присутствия. Причину такой информационной политики Бьюкенен связывает с антиядерными настроениями в Дании.

"Датское общественное мнение даже во время холодной войны сильно склонялось к нейтралитету и не поддерживало ядерное оружие. Поэтому Вашингтону приходилось использовать каждую возможность, чтобы представить свои оборонные возможности как обоснование военного присутствия в Гренландии", - отмечает Бьюкенен.

Как авария американского B-52 вызвала конфликт с Данией

В 1968 году вблизи авиабазы Туле произошла авария американского бомбардировщика B-52, на борту которого находилось ядерное оружие. Инцидент показал, что США совершали полеты над Гренландией с ядерным вооружением.

Информация быстро дошла до Дании, для которой такая деятельность противоречила официальной антиядерной позиции. Между двумя странами возник острый политический спор.

Чтобы урегулировать ситуацию, Вашингтон объявил о прекращении полётов над Гренландией с ядерным оружием на борту. США также пообещали не хранить ядерное вооружение на острове и не использовать его воздушное пространство для таких полетов без прямого разрешения Дании.

Как Дания узнала о проекте Iceworm

Секретные планы США оставались неизвестными датской общественности до 1997 года. Тогда Датский институт международных дел провел исследование американской военной деятельности в Гренландии во время холодной войны.

Ученые выясняли, насколько близко остров подошел к превращению в ядерную базу. Результаты исследования раскрыли масштабы американских операций и позволили установить существование проекта Iceworm.

В то же время исследователи выявили проблемы с контролем Копенгагена над американской деятельностью в рамках оборонного соглашения 1951 года. Формально Вашингтон его не нарушал, однако использовал предоставленные полномочия для проведения операций, о которых датские власти не знали.

Почему Дания не раскрывала американские ядерные операции

Бьюкенен считает, что датские власти не были заинтересованы в повторном обострении вопроса обороны острова. Сохранение действующего соглашения с США позволяло избежать нового конфликта между союзниками.

"Самый простой ответ таков: датчанам не было выгодно вновь поднимать вопрос об обороне Гренландии. Лучшим выходом было оставить в силе соглашение 1951 года, а досадные инциденты, такие как авиакатастрофа, - отложить в сторону", - отмечает Элизабет Бьюкенен.

По словам автора, полная информация об американской ядерной деятельности на острове стала достоянием общественности лишь после обнародования соответствующих материалов в 1995 году.

Что известно о Гренландии / Инфографика: Главред

Гренландия - последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент США на форуме в Давосе раскрыл планы в отношении крупнейшего острова мира. По его словам, Гренландию он получит без применения военной силы.

Также Трамп обвинил Данию в бездействии. По словам президента США, Копенгаген якобы 20 лет ничего не делал в связи с российской угрозой для острова.

По данным Daily Mail, Трамп якобы планирует предложить жителям острова финансовую компенсацию за согласие присоединиться к США. Издание пишет об "идеальной сделке" - по миллиону каждому.

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