Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

По словам президента США, в течение 20 лет Дания якобы ничего не делала с российской угрозой для острова.

Трамп заявил, что пора отодвинуть российскую угрозу от Гренландии / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ОП

Кратко:

Трамп сделал очередное заявление относительно ситуации с Гренландией

Президент США выдвинул обвинения к Дании из-за российской угрозы

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно ситуации с Гренландией. В частности, он обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

Свое заявление президент США опубликовал в соцсети Truth Social. Его заявление процитировал Белый Дом в X.

Американский лидер подчеркнул, что НАТО якобы в течение 20 лет пыталось предупредить Данию о том, что страна должна избавиться от российской угрозы для Гренландии.

"НАТО говорило Дании 20 лет, что "вам надо избавиться от угрозы со стороны России для Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего поделать с этим. Так что теперь пришло время, и это будет сделано", — написал Трамп.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, в начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Тем временем Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны, пишет The Economist.

Гренландия / Инфографика: Главред

Зачем Трампу Гренландия: мнение эксперта

Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что на самом деле вся шумиха Трампа вокруг Гренландии имеет далеко идущую цель.

"Ему важно избавиться от НАТО и открыть Путину путь в Европу. Европа уже год испытывает двойное давление со стороны США и России. Цель совместной стратегической инициативы Трампа и Путина — это не Украина, а НАТО", - написал он в Facebook.

По словам Небоженко, США нащупали слабое место Европы — это тарифы, Гренландия и Украина.

"Захват Гренландии, по плану Трампа, с одной стороны, закрывает Китаю перспективы в Северном морском пути – движение китайских танкеров 20 дней вместо 38. С другой стороны, требование уступить США Гренландию должно перессорить страны Европы в отношение целей и задач НАТО. Тогда ЕС будет не до концентрации помощи Украине. Главная цель Трампа и Путина — это кризис и распад НАТО, ибо НАТО цементирует Европу, а не ЕС. Для Путина кризис и ослабление НАТО - это путь в Европу", - объяснил политолог.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

