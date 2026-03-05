Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

Кратко:
- Как сейчас выглядит Эрвин
- Почему ее называют "анорексичной"
Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, еще поделилась новыми фото.
На этих изображениях, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, Эрвин выглядит еще более худой, чем ранее. Накануне ее фоловеры уже писали о том, что она стала излишне худой и больше напоминает анорексичные формы.
На одном из фото Дарина позирует в розовых обтягивающих лосинах, которые подчеркивают худобу ее ног и бедер.
На этот раз некоторые комментаторы даже хвалили фигуру женщины, которая выглядела совсем по-другому, когда еще не была женой Цекало.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, известная голливудская актриса Анджелина Джоли не состояла в отношениях с тех пор, как она и ее бывший муж Брэд Питт развелись в декабре 2024 года.
Ранее сэр Дэвид и леди Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения в Instagram спустя два месяца после того, как 27-летний футболист рассказал о разладе в семье.
Вас также может заинтересовать:
- Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет
- Еле идет: сильно постаревшего Цекало засняли с женой на прогулке
- Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов
О персоне: Александр Цекало
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред