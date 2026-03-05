Укр
Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

Алена Кюпели
5 марта 2026, 10:37
Дарина Эрвин удивила еще большим похудением и показала свою фигуру.
Дарина Эрвин
Дарина Эрвин пугает своей худобой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, но продолжает приезжать на свою опасную родину, еще поделилась новыми фото.

На этих изображениях, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, Эрвин выглядит еще более худой, чем ранее. Накануне ее фоловеры уже писали о том, что она стала излишне худой и больше напоминает анорексичные формы.

На одном из фото Дарина позирует в розовых обтягивающих лосинах, которые подчеркивают худобу ее ног и бедер.

Дарина Эрвин выглядит очень худой
Дарина Эрвин выглядит очень худой / Фото Instagram/darina.ervin
Дарина Эрвин занимается моделлингом
Дарина Эрвин занимается моделлингом / Фото Instagram/darina.ervin
Дарина Эрвин часто показывает свои фото
Дарина Эрвин часто показывает свои фото / Фото Instagram/darina.ervin

На этот раз некоторые комментаторы даже хвалили фигуру женщины, которая выглядела совсем по-другому, когда еще не была женой Цекало.

О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

