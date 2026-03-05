Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

На украинских АЗК повторяется паника начала 2022 года, как ее объясняют сети и что об этом думают эксперты - в материале Главреда.

Бензин в Украине подорожал на 5-7 грн за литр / Коллаж: Главред

В Украине на фоне боевых действий на Ближнем Востоке начали повышать цены на топливо. За несколько дней бензин и дизель в зависимости от сети подорожали как минимум на 5-7 гривен за литр. Также изменились цены и на автогаз, который на некоторых заправках стал стоить 40 гривен и более.

Главред собрал главное, что стоит знать о ситуации на топливном рынке Украины.

Почему АЗК повысили цены – что говорят операторы

Как объяснили в комментарии Главреду в сети ОККО, ситуация с ценами на топливо в Украине напрямую зависит от внешних факторов, прежде всего от мировых котировок на нефть и нефтепродукты.

"В последние дни мы наблюдаем существенный рост мировых цен. В частности, за понедельник (2 марта. - Главред) котировки дизельного топлива выросли на 120 долларов за тонну. Во вторник рост продолжился — еще +130 долларов за тонну... Украина является импортозависимой в отношении топлива, поэтому колебания на международных рынках напрямую влияют на внутренние цены. Также значение имеют валютный курс (который также растет), логистика поставок и налоговая нагрузка", — пояснили в компании.

Аналогичным образом причины подорожания топлива объяснили и в сети KLO.

"Ключевым драйвером роста цен стало резкое обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в частности эскалация конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Это привело к фактической блокаде ключевых морских логистических путей и проливов, через которые проходят значительные объемы мирового нефтяного трафика. Как следствие, мы наблюдаем мгновенную реакцию рынка: мировые котировки на нефтепродукты стремительно выросли, скачок составил около 120–130 долларов только за последние двое суток. Дополнительным фактором является удорожание самой логистики. Это цепная реакция: рост стоимости топлива на мировом рынке автоматически повышает себестоимость его транспортировки (фрахт судов, автоперевозки), ведь логистика также потребляет топливо. Это формирует новую, более высокую себестоимость продукта еще до того, как он попадает на АЗК", - заявили в компании.

И добавили, что если рост мировых котировок продолжится из-за угроз безопасности поставок, сеть будет вынуждена реагировать на эти изменения коррекцией розничных цен, чтобы обеспечить бесперебойность работы АЗК и иметь возможность в дальнейшем закупать топливо.

Что говорят депутаты

Впрочем, в Верховной Раде начали реагировать на повышение цен и не связывают его с ситуацией в Иране. По мнению председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, негативный эффект для Украины от конфликта на Ближнем Востоке не только и не столько рост цен на топливо. В этих ценовых скачках, пока что, больше спекуляций и желания заработать, чем реальных проблем с удорожанием или сокращением поставок.

"Хочу обратиться к представителям топливного рынка. Понимаю, что это бизнес, а бизнес – всегда бизнес, и главная его цель – прибыль. В то же время в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса, как ваш, есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбыли. Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага", - заявил Гетманцев и добавил, что обратился к руководителю Антимонопольного комитета (АМКУ).

В ответ в АМКУ заявили, что осуществляют меры контроля по ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при поднятии цен в начале марта 2026 года.

"В рамках осуществления этих мероприятий Комитет 4 марта 2026 года направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации. После ее получения Комитет осуществит оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие цены. нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен сказываются и на стоимости горючего для потребителей", - заявили в ведомстве.

Паника или целенаправленная акция — что говорят эксперты

Одномоментное повышение цен эксперты называют паникой, на которой активно пытаются заработать крупные сети АЗК.

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкинрассказал Главреду, что под влиянием паники цена может подскочить и до 100 гривен за литр. Все будет зависеть от того, как быстро ситуация деэскалируется.

"Весь рынок работает по формуле формирования цены — от сегодняшней стоимости нефти, от которой уже "танцует" и цена на газ и нефтепродукты. Если посмотреть на это с точки зрения трейдера: представим, что сегодня вам нужно продать 100 литров топлива и на вырученные средства снова купить 100 литров. Если же вы продадите сегодня 100 литров по вчерашней цене, а завтра будете покупать по новой, более высокой, — вы просто прогорите. Ваш бизнес очень быстро свернется. Именно поэтому все трейдеры работают по цене онлайн — той, которая есть на рынке сейчас. Главное, чтобы "литры остались литрами": продать 100 литров, завтра купить те же 100 литров и зафиксировать свою прибыль за счет маржи. Поэтому остатки, которые есть сейчас, уже продаются по той цене, которая сформировалась на мировом, а точнее — на оптовом рынке", — пояснил Леушкин.

По словам директора Консалтинговой группы А-95, эксперта по энергетике Сергея Куюна, в Украине за последние дни реализация через АЗС выросла на 50%, а в некоторых еще больше.

"В условиях паники искать логику ценообразования бесполезно. Именно паника максимально усугубила весенний кризис 2022 года: если бы тогда все не бросились на заправки с канистрами и бочками, а ограничились текущим потреблением, то скорее всего прошли бы без того месячного блэкаута, когда работали всего две сети... У нас все хорошо, все есть, повода для паники нет. Физически в большом мире ничего не может измениться за 3 дня. Все залиты нефтью, а странами Персидского залива все производство не ограничивается. Европа имеет 90-дневный запас топлива и нефти. Ждем хороших новостей из Ормузского пролива. Трамп заявил, что готов конвоировать танкеры с нефтью и топливом через пролив. Думаю, на этой неделе многое прояснится и кто-то пожалеет, что залил по 70 грн/л ту 200-литровую бочку", - уточнил эксперт.

Однако, как отмечает Дмитрий Леушкин, даже в случае стабилизации ситуации вероятность того, что цены на АЗК откатятся до прежнего уровня, невелика.

"Пока мы не знаем масштаба повышения, сложно прогнозировать масштабы снижения. Если, например, цена достигнет 80 грн, то теоретически она может откатиться до 70. Но вряд ли вернется к уровню прошлой недели — 64-65 грн. Обычно откат составляет не более 50% от роста, но это не математическая формула", — пояснил Леушкин.

Будет ли дефицит топлива в Украине

Однако, несмотря на колебания на рынке, которыми операторы объясняют повышение цен, дефицита топлива в Украине не прогнозируют. Так, в ОККО заявили, что учитывая факторы безопасности (в частности риск ударов по нефтебазам), сеть АЗК не может формировать значительные запасы. Поэтому компания оперативно реагирует на изменения рынка.

"В то же время на сегодняшний день предпосылок для дефицита топлива нет. Поставки осуществляются в плановом режиме, сеть обеспечена ресурсом в полном объеме", - отметили в компании.

"Ситуация с наличием топлива в сети стабильна, кардинальных проблем с поставками нет. Ресурс отгружается и доставляется на АЗК. Что касается запасов, из соображений безопасности в военное время, мы не разглашаем детали, однако уверяем, что бренд KLO делает все возможное и невозможное для обеспечения клиентов", - добавили в KLO.

