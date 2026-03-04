Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

Кратко:
Сэр Дэвид и леди Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем рождения в Instagram спустя два месяца после того, как 27-летний футболист рассказал о разладе в семье.
В заявлении, сделанном в январе, Бруклин Пельтц Бекхэм выдвинул несколько обвинений в адрес своих родителей, в том числе, что они пытались "испортить" его отношения с женой Николой.
Его родители не прокомментировали разлад, но в среду оба опубликовали фотографии и поздравлениями с днем рождения для своего сына.
"Сегодня мне двадцать семь", — написал сэр Дэвид, добавив смайлик с эмоциональными глазами и белое сердечко. "С днем рождения, Бруклин, мы тебя любим".
Его слова сопровождались семейной фотографией, где мама и папа купаются в бассейне с Бруклином в детстве. На второй фотографии, опубликованной Дэвидом, на которой он и маленький Бруклин запечатлены в черно-белом цвете, была похожая подпись: "С днем рождения, Бастер. Люблю тебя x".
Бастер — это прозвище, которое сэр Дэвид дал своему старшему сыну, и у бывшего футболиста оно вытатуировано на шее. "Я всегда называл Бруклина Бастером с того дня, как он родился", — объяснил ранее Дэвид.
Виктория Бекхэм также поздравила его с днем рождения, опубликовав фотографию себя с Бруклином в младенческом возрасте вместе с множеством смайликов в виде сердечек, написав: "С 27-летием, Бруклин, я тебя очень люблю".
Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.
