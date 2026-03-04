Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

Оба опубликовали фотографии и поздравлениями с днем ​​рождения для своего сына.

https://glavred.info/starnews/bekhemy-obratilis-k-synu-otshelniku-v-ego-den-rozhdeniya-10746089.html Ссылка скопирована

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм поздравили своего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Кратко:

Что написали звездные родители

Как они обратились к сыну

Сэр Дэвид и леди Бекхэм поздравили сына Бруклина с днем ​​рождения в Instagram спустя два месяца после того, как 27-летний футболист рассказал о разладе в семье.

В заявлении, сделанном в январе, Бруклин Пельтц Бекхэм выдвинул несколько обвинений в адрес своих родителей, в том числе, что они пытались "испортить" его отношения с женой Николой.

видео дня

Его родители не прокомментировали разлад, но в среду оба опубликовали фотографии и поздравлениями с днем ​​рождения для своего сына.

"Сегодня мне двадцать семь", — написал сэр Дэвид, добавив смайлик с эмоциональными глазами и белое сердечко. "С днем ​​рождения, Бруклин, мы тебя любим".

Дэвид Бекхэм поздравил опального сына / Фото Instagram/davidbeckham

Его слова сопровождались семейной фотографией, где мама и папа купаются в бассейне с Бруклином в детстве. На второй фотографии, опубликованной Дэвидом, на которой он и маленький Бруклин запечатлены в черно-белом цвете, была похожая подпись: "С днем ​​рождения, Бастер. Люблю тебя x".

Дэвид Бекхэм поздравил опального сына / Фото Instagram/davidbeckham

Бастер — это прозвище, которое сэр Дэвид дал своему старшему сыну, и у бывшего футболиста оно вытатуировано на шее. "Я всегда называл Бруклина Бастером с того дня, как он родился", — объяснил ранее Дэвид.

Виктория Бекхэм также поздравила его с днем ​​рождения, опубликовав фотографию себя с Бруклином в младенческом возрасте вместе с множеством смайликов в виде сердечек, написав: "С 27-летием, Бруклин, я тебя очень люблю".

Виктория Бэкхем поздравила сына / Фото Instagram/victoriabeckham

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее младшая дочь популярных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна, находится в отношениях.

Ранее также российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред