Дроны поразили в РФ корабль, который атаковал Украину "Калибрами" - аналитики

Ракетоноситель, скорее всего, не сможет сразу выйти в море для нового удара по Украине.

Аналитики объяснили, куда именно попали дроны / Коллаж: Главред, фото: ВМФ РФ, t.me/kiber_boroshno

Что сообщили аналитики:

В Новороссийской бухте поражен фрегат "Адмирал Эссен"

В результате ударов дронов повреждены радары подсветки целей МР-90 "Орех"

Вероятно, поврежден основной обзорный радар корабля "Фрегат-М2М"

В результате атаки дронов на Новороссийскую бухту под удар попала средняя надстройка фрегата страны-агрессора России "Адмирал Эссен", который периодически атакует Украину "Калибрами". Об этом сообщили OSINT-аналитики "КиберБорошно" в Telegram.

В результате удара произошла детонация гранатометов постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки и предназначенных для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Новороссийск / Инфографика: Главред

"Среди пораженных элементов корабельной электроники - комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который используется для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных радиопомех", - говорится в сообщении.

Также повреждения получили радары подсветки целей МР-90 "Орех", входящие в состав системы наведения корабельного зенитного ракетного комплекса и обеспечивающие подсветку воздушных целей на финальном участке полета ракет.

"Также обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар корабля "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной картины для систем управления боем", - добавили аналитики.

Почему Украине объявлен демарш из-за атак на Новороссийск

Главред писал, что государственный департамент США официально объявил Украине демарш из-за последствий ударов украинских сил по российскому черноморскому порту Новороссийск в конце 2025 года. По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, американские дипломаты выразили обеспокоенность по поводу влияния этих ударов на американские экономические интересы и инвестиции, в частности через Казахстан, которые осуществляются через Каспийский трубопроводный консорциум.

При этом россияне неоднократно атаковали американские объекты и бизнес США на территории Украины, но об этом почему-то в Госдепартаменте Соединенных Штатов не говорят.

Удары по Новороссийску - последние новости

Напомним, Главред писал, что 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по флоту России в порту Новороссийск. В результате было повреждено пять кораблей противника.

Также беспилотники СБУ атаковали радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис".

Накануне, 1 марта, стало известно, что Краснодарский край оказался под массированной атакой дронов. В Новороссийске в течение нескольких часов гремели взрывы.

Больше новостей:

Об источнике: КиберБорошно Cyber Boroshno Digital (КиберБорошно) — это компания, которая специализируется на цифровых услугах, в частности в сфере маркетинга и IT. Разрабатывает продукты, которые вносят важный вклад в укрепление защиты Украины.

