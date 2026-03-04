"Зацепиться не за что": оккупанты готовят стремительный рывок вглубь фронта

Фронт в зоне Покровска остается напряженным из-за риска обвала обороны и активного использования дронов.

Полная оккупация Покровска может заставить фронт быстро сместиться / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Полная оккупация Покровска может сместить фронт на 5–10 км

Российская группировка в городе небольшая, но присутствует

Украинские войска удерживают городские позиции

Полная оккупация города Покровск российскими оккупационными войсками может привести к быстрому обвалу обороны на этом направлении, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

По словам собеседника агентства, в случае захвата города линия фронта может сместиться на 5–10 километров вглубь украинской территории.

"Это очень незначительная группировка. Но украинские военные здесь есть. Полный захват города – это лишь вопрос времени. Важно, чтобы наши войска держались за урбанизированную местность", – отметил источник.

В Силах обороны объяснили, что в городах проще вести оборону, ведь там есть "за что зацепиться".

Сейчас российские силы в Покровске чувствуют себя свободно, однако украинские позиции сдерживают их дальнейшее продвижение на север.

"Если Покровск будет полностью оккупирован, обороняться в открытых полях будет очень сложно, особенно в условиях активного использования дронов. Поэтому фронт может быстро сдвинуться на 5–10 км к новым жилым застройкам на север", – добавили в ВСУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Какие направления могут стать мишенью нового наступления России – мнение эксперта

По словам Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, Россия активно перебрасывает войска на север Донецкой области и пытается продвигаться небольшими группами.

Он отмечает, что уже в ближайшие дни, когда погода стабилизируется, можно ожидать попыток наступления в направлении Часового Яра и Покровска, а также на других участках, в частности на Сумщине.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска перешли в наступление на двух участках границы между Украиной и Россией. Враг пытался прорвать государственную границу и продвигаться в направлении Зибиного и Круглого в Чугуевском районе Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий на фронте. Сейчас основные усилия противника сосредоточены на прорыве к населенному пункту Гришино и попытках захватить Покровск и Мирноград. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Напомним, что в феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и стало самым маленьким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

