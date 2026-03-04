Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

Мужчина обратил внимание на необычный табурет перед унитазом в ванной. Выяснилось, что этот предмет связан с популярной бытовой привычкой.

https://glavred.info/life/muzhchina-zametil-strannyy-predmet-v-vannoy-komnate-zachem-on-nuzhen-10745930.html Ссылка скопирована

Мужчина заметил странный предмет в чужой ванной / Коллаж Главред, фото: Pexels, Pixabay

Вы узнаете:

Что заметил мужчина в чужой ванной

Зачем нужна неожиданная находка

Как привычка превратилась в прибыльный бизнес

Обычный визит в туалет превратился для одного мужчины в неожиданную загадку. Он заметил в ванной комнате небольшой деревянный табурет, стоящий прямо перед унитазом, и не смог понять, для чего он нужен.

Мужчина поделился фотографией находки на популярном форуме Reddit и рассказал, что табурет находился в доме семьи, состоящей только из женщин. По его словам, он давно обращал внимание на этот предмет, но так и не решился спросить о его назначении, поэтому решил выяснить это у пользователей интернета.

видео дня

Что заметил мужчина в ванной комнате

На опубликованном снимке был виден обычный унитаз, перед которым стоял маленький деревянный табурет. Именно его расположение и вызвало удивление.

Пользователи быстро начали выдвигать версии. Многие предположили, что табурет используется как подставка для ног во время посещения туалета.

Почему некоторые люди используют подставку для ног

По словам комментаторов, при поднятии ног тело принимает положение, напоминающее приседание. Считается, что такая поза может облегчить процесс опорожнения кишечника.

Некоторые участники обсуждения в шутку подтвердили эту теорию, отметив, что подобные подставки нередко используют именно для этого.

Табурет в ванной комнате удивил мужчину / Фото: Reddit

Один из комментаторов напомнил, что на этой же идее построен известный коммерческий продукт, которым является специальная подставка для ног перед унитазом.

"Продано 8 миллионов единиц Squatty Potty, что принесло 300 миллионов долларов. Потому что люди почему-то никогда не понимали, что для того, чтобы поднять ноги, можно использовать что угодно, а не только дорогую пластиковую деталь", - написал он.

Почему люди продолжают обсуждать такую привычку

Идея использования подставки для ног возле унитаза активно обсуждается уже больше десяти лет. Сторонники метода считают, что поднятие ног помогает телу занять более естественное положение.

И хотя такой предмет может выглядеть странно для тех, кто сталкивается с ним впервые, для некоторых семей он давно стал обычной частью домашнего хозяйства.

Ранее Главред писал о том, что семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов". Супружеская пара из США пережила настоящий шок после переезда. Получив ключи от недорогого жилья, они обнаружили, что дом уже был "заселен".

Также сообщалось о том, что девушка сделала из обычного гаража стильный дом. Женщина приняла нестандартное решение, что ее пожилая мать была рядом. Внутри удалось разместить ванную комнату, кухню, гостиную и спальню.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред