Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

Константин Пономарев
4 марта 2026, 14:42
Мужчина обратил внимание на необычный табурет перед унитазом в ванной. Выяснилось, что этот предмет связан с популярной бытовой привычкой.
Мужчина заметил странный предмет в чужой ванной
Мужчина заметил странный предмет в чужой ванной / Коллаж Главред, фото: Pexels, Pixabay

Вы узнаете:

  • Что заметил мужчина в чужой ванной
  • Зачем нужна неожиданная находка
  • Как привычка превратилась в прибыльный бизнес

Обычный визит в туалет превратился для одного мужчины в неожиданную загадку. Он заметил в ванной комнате небольшой деревянный табурет, стоящий прямо перед унитазом, и не смог понять, для чего он нужен.

Мужчина поделился фотографией находки на популярном форуме Reddit и рассказал, что табурет находился в доме семьи, состоящей только из женщин. По его словам, он давно обращал внимание на этот предмет, но так и не решился спросить о его назначении, поэтому решил выяснить это у пользователей интернета.

видео дня

Что заметил мужчина в ванной комнате

На опубликованном снимке был виден обычный унитаз, перед которым стоял маленький деревянный табурет. Именно его расположение и вызвало удивление.

Пользователи быстро начали выдвигать версии. Многие предположили, что табурет используется как подставка для ног во время посещения туалета.

Почему некоторые люди используют подставку для ног

По словам комментаторов, при поднятии ног тело принимает положение, напоминающее приседание. Считается, что такая поза может облегчить процесс опорожнения кишечника.

Некоторые участники обсуждения в шутку подтвердили эту теорию, отметив, что подобные подставки нередко используют именно для этого.

Табурет в ванной комнате удивил мужчину
Табурет в ванной комнате удивил мужчину / Фото: Reddit

Один из комментаторов напомнил, что на этой же идее построен известный коммерческий продукт, которым является специальная подставка для ног перед унитазом.

"Продано 8 миллионов единиц Squatty Potty, что принесло 300 миллионов долларов. Потому что люди почему-то никогда не понимали, что для того, чтобы поднять ноги, можно использовать что угодно, а не только дорогую пластиковую деталь", - написал он.

Почему люди продолжают обсуждать такую привычку

Идея использования подставки для ног возле унитаза активно обсуждается уже больше десяти лет. Сторонники метода считают, что поднятие ног помогает телу занять более естественное положение.

И хотя такой предмет может выглядеть странно для тех, кто сталкивается с ним впервые, для некоторых семей он давно стал обычной частью домашнего хозяйства.

Ранее Главред писал о том, что семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов". Супружеская пара из США пережила настоящий шок после переезда. Получив ключи от недорогого жилья, они обнаружили, что дом уже был "заселен".

Также сообщалось о том, что девушка сделала из обычного гаража стильный дом. Женщина приняла нестандартное решение, что ее пожилая мать была рядом. Внутри удалось разместить ванную комнату, кухню, гостиную и спальню.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть Reddit интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:31Синоптик
Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

15:01Фронт
В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

14:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Последние новости

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Реклама
14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

13:42

Почему мы не умеем отказывать: психолог удивила ответом

13:37

Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

13:33

Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

13:28

"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

13:19

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклыВидео

13:02

У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

12:55

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:49

Секрет счастливой старости: 93-летняя женщина раскрыла формулу долголетияВидео

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

Реклама
12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

10:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Реклама
10:03

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

09:58

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

09:44

Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

09:39

"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

09:15

И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

09:12

Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

08:49

РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в ЗапорожьеФото

08:27

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять