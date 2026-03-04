Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

Кратко:
Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, похвасталась дорогим авто марки Rolls Roys в необычном голубом цвете.
На своей странице в Instagram, певица выложила видео, как вначале показывает голубые ключи от машины, а потом уже показывает сам автомобиль.
Пользователи в комментариях стали поздравлять певицу с дорогой покупкой, однако, скорее всего, машина арендованная. Каменских в своем посте отметила два аккаунта, которые занимаются арендой элитных авто в Майами.
"Без комментариев", - подписала свой пост артистка.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
