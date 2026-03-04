Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

Певица Каменских показала своим подписчикам Rolls Roys в голубом цвете.

https://glavred.info/starnews/kamenskih-pohvastalas-redkim-i-nerealno-dorogim-avto-10745858.html Ссылка скопирована

Настя Каменских похвасталась лакшери авто / Коллаж Главред, фото Instagram/kamenskux

Кратко:

Какое авто взяла Каменских

Что она сама написала

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, похвасталась дорогим авто марки Rolls Roys в необычном голубом цвете.

На своей странице в Instagram, певица выложила видео, как вначале показывает голубые ключи от машины, а потом уже показывает сам автомобиль.

видео дня

Каменских удивила новыми фото / Фото Instagram/kamenskux

Пользователи в комментариях стали поздравлять певицу с дорогой покупкой, однако, скорее всего, машина арендованная. Каменских в своем посте отметила два аккаунта, которые занимаются арендой элитных авто в Майами.

Камеснких удивила новыми фото / Фото Instagram/kamenskux

"Без комментариев", - подписала свой пост артистка.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Виктория Бекхэм борется с зимним холодом с помощью своей сумки. Светскую львицу заметили в Париже с редкой сумкой Hermès Kelly 35 из овчины — в настоящее время она продается на вторичном рынке за 80 000 долларов (3 млн 400 тысяч гривен).

Ранее также культовый герой Брюс Кэмпбелл, уроженец Ройал-Оука, в понедельник объявил в социальных сетях о том, что у него диагностирован рак — тип, который "поддается лечению", но не "излечим", по его словам.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред