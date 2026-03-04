Круче котлет: рецепт ужина из куриного филе без лишнего масла за 25 минут

Рецепт наггетсов, которые поразят вкусом всех.

Рецепт домашних наггетсов в духовке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Одно из любимых блюд фаст-фуда для многих — это наггетсы. На первый взгляд, приготовить их дома так, чтобы они были почти идентичны ресторанным, невозможно.

Однако Главред узнал, что украинская блогерша Галина в TikTok поделилась рецептом домашних наггетсов, которые точно захочется готовить снова и снова. При этом фритюрница для их приготовления вообще не нужна.

Домашние наггетсы - рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе 400 г

Чипсы 120 г

Мука 3-4 ст. л.

Яйца 2 шт.

Куриное филе нарезаем слайсами, а чипсы измельчаем в блендере. Далее каждый кусочек филе обваливаем в муке, взбитых яйцах и крошке из чипсов. Затем выкладываем кусочки мяса на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить домашние наггетсы:

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

