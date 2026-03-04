Круче котлет: рецепт ужина из куриного филе без лишнего масла за 25 минут

Одно из любимых блюд фаст-фуда для многих — это наггетсы. На первый взгляд, приготовить их дома так, чтобы они были почти идентичны ресторанным, невозможно.
Однако Главред узнал, что украинская блогерша Галина в TikTok поделилась рецептом домашних наггетсов, которые точно захочется готовить снова и снова. При этом фритюрница для их приготовления вообще не нужна.
Домашние наггетсы - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе 400 г
- Чипсы 120 г
- Мука 3-4 ст. л.
- Яйца 2 шт.
Куриное филе нарезаем слайсами, а чипсы измельчаем в блендере. Далее каждый кусочек филе обваливаем в муке, взбитых яйцах и крошке из чипсов. Затем выкладываем кусочки мяса на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить домашние наггетсы:
@lypovva ?Ингредиенты: -куриное филе 400 г -чипсы 120 г -мука 3-4 ст.л. -яйца 2 шт -соль/перец по вкусу ?Для соуса: -майонез 3 ст.л. -сметана 3 ст.л. -чеснок 1-2 зубчика -укроп ?Приготовление: Куриное филе нарежьте на слайсы. Каждый кусок обваляйте сначала в муке, затем в яйце, а в конце в измельченных чипсах. Выложите наггетсы на пергамент и запекайте ориентировочно 20 минут при 180 градусах. Для соуса смешайте майонез, сметану, чеснок и укроп. Приятного аппетита! #наггетсы#рецепт#куриныенаггетсы#закуска#готовимдушой♬ оригинальная аудиозапись - ✨ГОТОВЛЮ С ДУШОЙ ✨
Об источнике: lypovva
lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
