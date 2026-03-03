'Подарок для Путина': в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

Сенаторы США по-разному оценили влияние возможной войны с Ираном на поддержку Украины и перспективы завершения войны с Россией.

В США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

Американские сенаторы высказались о возможных последствиях для Украины от операции США против Ирана

Вероятно, Украина сможет получать меньшее количество оружия и ракет для систем ПВО

В американском Сенате неоднозначно высказались о возможном влиянии операции США против Ирана на поддержку Украины. Соответствующие заявления сделали демократ Ричард Блюменталь и республиканец Джон Кеннеди в комментарии Суспільному.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что война с Ираном может сократить ресурсы, которые США способны направлять на поддержку Украины.

"Системы ПВО и другое оружие будут менее доступны для Украины, потому что их направят в Израиль, нашего союзника", — сказал Блюменталь.

По его мнению, этот конфликт является "большим подарком" для российского диктатора и военного Владимира Путина, поскольку отвлекает внимание и возможности Вашингтона от украинского направления.

В то же время он отверг утверждение о якобы неизбежной победе России и подчеркнул, что Украина способна одержать победу при условии предоставления ей необходимой помощи.

В свою очередь сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал другую позицию. Он предположил, что удары по Ирану могут повлиять на расчеты Кремля и подтолкнуть Путина к переговорному процессу, надеясь, что развитие событий будет иметь положительный эффект в контексте завершения войны.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Почему война против Ирана может стать шансом для Украины - мнение эксперта

События на Ближнем Востоке фактически свидетельствуют об открытии второго фронта в рамках более широкого глобального противостояния. Прямое противостояние США и Ирана подрывает геополитическую связь между Москвой и Тегераном и потенциально может заставить Кремль пойти на неожиданные шаги. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, несмотря на условность определений, нынешние процессы демонстрируют черты возможной мировой войны. Он отмечает, что боевые действия уже выходят за пределы региональных конфликтов, а удар по Ирану фактически можно расценивать как полноценный второй фронт. США фактически вступили в войну на стороне Израиля против Ирана, в то время как Россия продолжает агрессию против Украины, а Китай пока занимает позицию наблюдателя, пытаясь влиять на ход событий опосредованно. Все это, по оценке аналитика, свидетельствует об окончательном демонтаже прежней системы международной безопасности.

В то же время Горбач указывает на то, что открытие второго фронта создает для Украины не только риски, но и определенные стратегические возможности. Демонстрация силы США на иранском направлении может оказать серьезное психологическое влияние на российское руководство.

"Это потенциально может склонить Кремль к неслыханной с их стороны сговорчивости. Особенно под давлением Китая, если оно будет", — считает эксперт.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Кроме того, Горбач обращает внимание на кризисные явления во взаимоотношениях между государствами-агрессорами, считая, что военно-политический союз Ирана и России показал свою ограниченность.

Он также отмечает, что условная геополитическая конструкция с участием Китая, КНДР, России и Ирана начинает терять одну из ключевых опор, и в случае ослабления Ирана может пошатнуться вся эта евразийская модель, на которую рассчитывал Путин. В итоге эксперт предполагает, что нынешний инерционный сценарий и формальные переговорные процессы могут трансформироваться в новую политическую реальность, открывающую шанс на позитивные изменения для Украины.

Атака США и Израиля на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты намерены существенно нарастить интенсивность ударов по Ирану уже в течение ближайших суток. По информации высокопоставленного американского чиновника, первая волна атак позволила ослабить систему обороны страны, после чего были определены новые цели для дальнейших действий.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что самые мощные удары еще впереди и будут продолжаться до тех пор, пока Вашингтон не реализует все поставленные задачи.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов направить специалистов для помощи в противодействии иранским беспилотникам, которые атакуют города на Ближнем Востоке, если арабские лидеры смогут убедить российского президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Українське Радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

