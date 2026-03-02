Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

После серии ударов по городам Ближнего Востока Украина готова делиться опытом сбивания иранских дронов.

Президент Украины предлагает направить экспертов на месяц или две недели / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина предлагает помощь в сбивании иранских беспилотников

Цель – защитить гражданское население ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара

Предложение прозвучало после серии ударов по городам Ближнего Востока

Украина готова предоставить экспертов для уничтожения иранских беспилотников, атакующих города на Ближнем Востоке, если арабские лидеры убедят российского президента Владимира Путина согласиться на перемирие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном интервью Bloomberg.

По его словам, после четырех лет войны Украина накопила уникальный опыт в перехвате иранских дронов типа "Шахед", которыми Тегеран наносит удары по Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и Саудовской Аравии.

Условия отправки экспертов

"Лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с Россией. Они могут попросить ввести месячное прекращение огня, и мы готовы направить наших специалистов", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что продолжительность миссии может составить от двух недель до месяца и позволит защитить гражданское население от атак дронов.

В то же время издание отмечает, что Россия ранее неоднократно отказывалась от предложений президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине, поэтому успех переговоров с Путиным представляется маловероятным.

Шахед / Инфографика: Главред

Предложение украинского лидера прозвучало после серии ударов по городам Ближнего Востока, в частности Дубаю, в ответ на атаку США.

"Мы можем помочь не только ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару, но и Израилю", – добавил Зеленский.

Как Россия "бросила" Иран – мнение эксперта

Как писал Главред, Игорь Семиволос, историк, политолог и востоковед, отмечает, что после серии масштабных ударов США и Израиля по объектам иранского режима отношения между Москвой и Тегераном фактически переживают разрушение политической оси сотрудничества.

"Иран действительно обращался к России, ссылаясь на положения о взаимопомощи в случае угрозы государственному суверенитету. В то же время в Кремле признали, что нынешняя ситуация не подпадает под механизмы коллективной обороны, предусмотренные соответствующими договоренностями", – объясняет Семиволос.

По его словам, Москва воспользовалась "юридической казуистикой": удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не как полномасштабное вторжение, что формально позволяет избежать выполнения обязательств по военной помощи.

Операция США против Ирана – новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети X.

Напомним, что Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, которая напоминает подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока "еще не начинали бить сильно" по Ирану, и пообещал в ближайшее время "большую волну" ударов по режиму, сообщает CNN.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

