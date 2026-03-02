Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры на высоком уровне и поддерживает неофициальные контакты с представителями кубинских элит.

Дональд Трамп якобы уже нацелился на следующую страну для удара / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Главное:

Президент США рассматривает Кубу как следующую цель

Трамп якобы стремится превзойти внешнеполитическое наследие Рейгана, Картера и Никсона

Дальнейшие шаги Вашингтона могут зависеть от итогов операций в Венесуэле и Иране

На фоне операции США и Израиля в Иране Белый дом готовит новый грандиозный план, а именно - свержение не одной и не двух, а трех автократий. Об этом пишет в своей статье для The Atlantic журналист Вивиан Салама.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп уже присматривается к своей следующей цели - Кубе.

"Президент чувствует, что у него все получается, что все идет как надо", — цитирует Салама одного из чиновников администрации.

Президент открыто говорил о том, что хотел бы видеть на Кубе, и в пятницу в Белом доме, общаясь с журналистами, допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением в 11 миллионов человек. Он заявил, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне" о возможном "соглашении".

По данным Axios, Рубио также поддерживает неофициальные контакты с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Рауля Кастро, брата и преемника Фиделя.

Трамп неоднократно подчеркивал плачевное экономическое положение Кубы. Он также утверждал, что посткастровский кубинский режим настолько фундаментально слаб, что его собственная деградация неизбежно приведет к усилению армии захватчиков.

"Однако эта идея сопряжена с рисками. Куба, охваченная беспорядками, может привести к притоку беженцев в Соединенные Штаты в тот момент, когда администрация пытается обратить вспять миграционные потоки. Военная кампания может создать почву для восстания, но после почти семи десятилетий репрессивного правления в стране практически отсутствует организованная оппозиция. Это может сделать заманчивым вариантом урегулирования путем переговоров, при котором режим останется у власти, но Америка возьмет контроль над ситуацией (по примеру Венесуэлы). Но такой исход будет далек от превращения Кубы в новейшую демократию мира — цели многих сторонников Трампа в Южной Флориде и шага, который позволит президенту заявить, что он не просто сменил лидеров, но и изменил фундаментальный характер страны", - говорится в статье.

Личные мотивы Трампа

Салама утверждает со ссылкой на представителей администрации и доверенных лиц Трампа, что за публичными размышлениями президента США о Кубе скрывается "нечто большое и личное".

"Президент считает себя первым современным американским лидером, у которого хватило смелости завершить то, к чему другие лишь прикасались: кардинальные преобразования по всему миру, которые, по его мнению, могли бы закрепить за ним наследие, превосходящее наследие Рональда Рейгана (который победил Советский Союз в холодной войне), Джимми Картера (который добился подписания Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года между Израилем и Египтом) и Ричарда Никсона (который восстановил отношения США с Китаем)", - говорится в статье.

По словам помощников Трампа, президент США "как никогда убежден, что будь то в Венесуэле, Иране или на Кубе, только один он может все исправить".

Отмечается, что в окружении Трампа раздаются громкие призывы к действиям. Марко Рубио — внук кубинских эмигрантов — давно выступает за свержение режима Кастро, который сейчас возглавляет Мигель Диас-Канель. Многие из ближайших советников Трампа родом из Южной Флориды, где кубинские и венесуэльские эмигранты составляют влиятельный и растущий электорат. Успех на Кубе на условиях Трампа может дать толчок его предполагаемому преемнику от Республиканской партии.

По словам представителей администрации США, Рубио годами размышлял о смене режима, хотя публично он воздерживался от уточнения, кто должен возглавить страну, и не предлагал конкретного экономического плана, который бы восстановил Кубу после десятилетий санкций.

"Статус-кво на Кубе неприемлем. Кубе нужны перемены", - заявил Рубио журналистам на прошлой неделе.

"Дальнейшие действия Трампа могут, по крайней мере частично, зависеть от результатов двух уже проведенных им операций", - пишет Салама.

В Венесуэле относительно спокойно после захвата Мадуро, после того как Трамп решил сотрудничать с вице-президентом Мадуро, Делси Родригес. Некоторые политические заключенные были освобождены, а венесуэльская экономика получила поддержку благодаря организованным США продажам венесуэльской нефти. Однако администрация Трампа не назвала никаких сроков для каких-либо шагов к демократии. Возможно, простое устранение Мадуро будет достаточно для удовлетворения амбиций Трампа.

Удары по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, произошли настолько недавно, что невозможно предсказать, что будет дальше.

"Режим в Гаване, по всей видимости, надеется на еще один американский кризис на Ближнем Востоке, подобный последствиям вторжения в Ирак в 2003 году, чтобы отговорить Трампа от третьей попытки смены режима. Но внутри администрации Трампа давление, вероятно, будет только расти", - резюмировала журналист.

О персоне: Вивиан Салама Штатный корреспондент издания The Atlantic. Ранее она работала в The Wall Street Journal, где освещала работу Белого дома. Большую часть своей ранней карьеры Вивиан Салама провела за границей в качестве иностранного корреспондента, в том числе возглавляла багдадское бюро Associated Press, и освещала события более чем в 85 странах. Является юристом и членом коллегии адвокатов округа Колумбия.

В чем риски возможной операции США на Кубе

Историк Тимоти Нафтали, специализирующийся на президентской деятельности, объяснил, что может пойти не так, если Трамп предпримет более решительные действия в отношении Кубы.

"Что может пойти не так, так это то, что может пойти не так в Иране. Когда у вас есть полицейское государство, населенное людьми, у которых нет будущего в проамериканском правительстве-преемнике, у них нет стимула сдаваться, и они обладают монополией на огневую мощь", - сказал Нафтали.

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей Исламской Республики - "взять свою судьбу в собственные руки".

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Также погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, иранский министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Тем временем премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам.

Другие новости:

О ресурсе: The Atlantic The Atlantic — одно из старейших и авторитетных американских изданий. Основано в 1857 году в Бостоне как литературно-культурный журнал под названием The Atlantic Monthly, пишет Википедия. Со временем стало крупным изданием, освещающим политику, внешние дела, экономику, науку, технологии и культуру. Сейчас издание базируется в Вашингтон, D.C. и публикуется как в печатной, так и в цифровой формах. Владелец — организация Emerson Collective, основанная и возглавляемая Лорейн Пауэлл Джобс. Главный редактор — Джеффри Голдберг. Издание получало множество наград, включая Pulitzer Prize и премии за общее качество журналов. К 2024 году у журнала было более 1 млн подписчиков, и он вернулся к ежемесячному формату.

