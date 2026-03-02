Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Анна Ярославская
2 марта 2026, 09:49
Госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры на высоком уровне и поддерживает неофициальные контакты с представителями кубинских элит.
Дональд Трамп, Марко Рубио, Куба
Дональд Трамп якобы уже нацелился на следующую страну для удара / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Главное:

  • Президент США рассматривает Кубу как следующую цель
  • Трамп якобы стремится превзойти внешнеполитическое наследие Рейгана, Картера и Никсона
  • Дальнейшие шаги Вашингтона могут зависеть от итогов операций в Венесуэле и Иране

На фоне операции США и Израиля в Иране Белый дом готовит новый грандиозный план, а именно - свержение не одной и не двух, а трех автократий. Об этом пишет в своей статье для The Atlantic журналист Вивиан Салама.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп уже присматривается к своей следующей цели - Кубе.

видео дня

"Президент чувствует, что у него все получается, что все идет как надо", — цитирует Салама одного из чиновников администрации.

Президент открыто говорил о том, что хотел бы видеть на Кубе, и в пятницу в Белом доме, общаясь с журналистами, допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением в 11 миллионов человек. Он заявил, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне" о возможном "соглашении".

По данным Axios, Рубио также поддерживает неофициальные контакты с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Рауля Кастро, брата и преемника Фиделя.

Трамп неоднократно подчеркивал плачевное экономическое положение Кубы. Он также утверждал, что посткастровский кубинский режим настолько фундаментально слаб, что его собственная деградация неизбежно приведет к усилению армии захватчиков.

"Однако эта идея сопряжена с рисками. Куба, охваченная беспорядками, может привести к притоку беженцев в Соединенные Штаты в тот момент, когда администрация пытается обратить вспять миграционные потоки. Военная кампания может создать почву для восстания, но после почти семи десятилетий репрессивного правления в стране практически отсутствует организованная оппозиция. Это может сделать заманчивым вариантом урегулирования путем переговоров, при котором режим останется у власти, но Америка возьмет контроль над ситуацией (по примеру Венесуэлы). Но такой исход будет далек от превращения Кубы в новейшую демократию мира — цели многих сторонников Трампа в Южной Флориде и шага, который позволит президенту заявить, что он не просто сменил лидеров, но и изменил фундаментальный характер страны", - говорится в статье.

Личные мотивы Трампа

Салама утверждает со ссылкой на представителей администрации и доверенных лиц Трампа, что за публичными размышлениями президента США о Кубе скрывается "нечто большое и личное".

"Президент считает себя первым современным американским лидером, у которого хватило смелости завершить то, к чему другие лишь прикасались: кардинальные преобразования по всему миру, которые, по его мнению, могли бы закрепить за ним наследие, превосходящее наследие Рональда Рейгана (который победил Советский Союз в холодной войне), Джимми Картера (который добился подписания Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года между Израилем и Египтом) и Ричарда Никсона (который восстановил отношения США с Китаем)", - говорится в статье.

По словам помощников Трампа, президент США "как никогда убежден, что будь то в Венесуэле, Иране или на Кубе, только один он может все исправить".

Отмечается, что в окружении Трампа раздаются громкие призывы к действиям. Марко Рубио — внук кубинских эмигрантов — давно выступает за свержение режима Кастро, который сейчас возглавляет Мигель Диас-Канель. Многие из ближайших советников Трампа родом из Южной Флориды, где кубинские и венесуэльские эмигранты составляют влиятельный и растущий электорат. Успех на Кубе на условиях Трампа может дать толчок его предполагаемому преемнику от Республиканской партии.

По словам представителей администрации США, Рубио годами размышлял о смене режима, хотя публично он воздерживался от уточнения, кто должен возглавить страну, и не предлагал конкретного экономического плана, который бы восстановил Кубу после десятилетий санкций.

"Статус-кво на Кубе неприемлем. Кубе нужны перемены", - заявил Рубио журналистам на прошлой неделе.

"Дальнейшие действия Трампа могут, по крайней мере частично, зависеть от результатов двух уже проведенных им операций", - пишет Салама.

В Венесуэле относительно спокойно после захвата Мадуро, после того как Трамп решил сотрудничать с вице-президентом Мадуро, Делси Родригес. Некоторые политические заключенные были освобождены, а венесуэльская экономика получила поддержку благодаря организованным США продажам венесуэльской нефти. Однако администрация Трампа не назвала никаких сроков для каких-либо шагов к демократии. Возможно, простое устранение Мадуро будет достаточно для удовлетворения амбиций Трампа.

Удары по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, произошли настолько недавно, что невозможно предсказать, что будет дальше.

"Режим в Гаване, по всей видимости, надеется на еще один американский кризис на Ближнем Востоке, подобный последствиям вторжения в Ирак в 2003 году, чтобы отговорить Трампа от третьей попытки смены режима. Но внутри администрации Трампа давление, вероятно, будет только расти", - резюмировала журналист.

О персоне: Вивиан Салама

Штатный корреспондент издания The Atlantic. Ранее она работала в The Wall Street Journal, где освещала работу Белого дома.

Большую часть своей ранней карьеры Вивиан Салама провела за границей в качестве иностранного корреспондента, в том числе возглавляла багдадское бюро Associated Press, и освещала события более чем в 85 странах.

Является юристом и членом коллегии адвокатов округа Колумбия.

В чем риски возможной операции США на Кубе

Историк Тимоти Нафтали, специализирующийся на президентской деятельности, объяснил, что может пойти не так, если Трамп предпримет более решительные действия в отношении Кубы.

"Что может пойти не так, так это то, что может пойти не так в Иране. Когда у вас есть полицейское государство, населенное людьми, у которых нет будущего в проамериканском правительстве-преемнике, у них нет стимула сдаваться, и они обладают монополией на огневую мощь", - сказал Нафтали.

Военная операция США и Израиля в Иране - последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей Исламской Республики - "взять свою судьбу в собственные руки".

В результате операции погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По данным агентства Fars News Agency, нападение произошло рано утром в субботу, когда Хаменеи "находился в своем кабинете в доме лидера" и "выполнял свои обязанности".

Также погиб командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, иранский министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель". На вопрос о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана, он ответил: "У меня есть три очень хороших кандидата".

Тем временем премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания планирует привлечь украинских специалистов, которые вместе с британскими экспертами будут помогать странам Персидского залива повысить эффективность противодействия иранским беспилотникам.

Другие новости:

О ресурсе: The Atlantic

The Atlantic — одно из старейших и авторитетных американских изданий. Основано в 1857 году в Бостоне как литературно-культурный журнал под названием The Atlantic Monthly, пишет Википедия.

Со временем стало крупным изданием, освещающим политику, внешние дела, экономику, науку, технологии и культуру.

Сейчас издание базируется в Вашингтон, D.C. и публикуется как в печатной, так и в цифровой формах.

Владелец — организация Emerson Collective, основанная и возглавляемая Лорейн Пауэлл Джобс.

Главный редактор — Джеффри Голдберг.

Издание получало множество наград, включая Pulitzer Prize и премии за общее качество журналов.

К 2024 году у журнала было более 1 млн подписчиков, и он вернулся к ежемесячному формату.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кубань Иран Венесуэла Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:40Война
Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

09:49Мир
Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

09:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Последние новости

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
09:14

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - раскрыт важный нюанс

09:13

Не отличить: предательница Лорак показалась с дочерью-копией и мужем

08:47

Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

08:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Реклама
08:18

Украина получит новую роль в противодействии Ирану: что предлагают в ВеликобританииВидео

08:12

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

"Есть три кандидата": Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и намекнул на смену власти

06:54

РФ отказалась помогать своему союзнику: Семиволос - об "отмазке" Кремлямнение

06:49

РФ массированно атаковала Кривой Рог дронами, вспыхнули пожары: что известно

05:55

"Нас с Настей тянет": Потап раскрыл, когда вернется в Украину

05:03

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке серфингиста за 43 секунды

03:32

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая датаВидео

03:07

Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

Реклама
02:35

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

02:33

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

02:18

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

01:31

58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

00:55

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:48

Анна Седокова загремела в больницу - детали

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 мартаВидео

01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

Реклама
20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять