IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке серфингиста за 43 секунды

Виталий Кирсанов
2 марта 2026, 04:00
Визуальные головоломки помогают развивать концентрацию, память и скорость обработки информации.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания формата "Найдите отличия" остаются одними из самых популярных среди любителей интеллектуальных испытаний. Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны едва заметные различия. Именно такие упражнения предлагает издание Jagranjosh.

Готовы принять вызов? Внимательно рассмотрите два изображения с серфингистом. На первый взгляд они полностью совпадают, однако на них скрыты три небольших отличия. Сможете обнаружить их всего за 43 секунды?

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Обратите внимание на цвета, мелкие детали, формы предметов и их расположение - различия могут скрываться в самых неожиданных местах.

Удалось найти все три? Поздравляем - у вас отличная наблюдательность и развитое зрительное восприятие.

Если же какие-то отличия ускользнули от взгляда - не переживайте. Проверьте решение и попробуйте снова: такие тренировки действительно улучшают концентрацию и внимание к деталям.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
