IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке серфингиста за 43 секунды

Задания формата "Найдите отличия" остаются одними из самых популярных среди любителей интеллектуальных испытаний. Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми спрятаны едва заметные различия. Именно такие упражнения предлагает издание Jagranjosh.
Готовы принять вызов? Внимательно рассмотрите два изображения с серфингистом. На первый взгляд они полностью совпадают, однако на них скрыты три небольших отличия. Сможете обнаружить их всего за 43 секунды?
Обратите внимание на цвета, мелкие детали, формы предметов и их расположение - различия могут скрываться в самых неожиданных местах.
Удалось найти все три? Поздравляем - у вас отличная наблюдательность и развитое зрительное восприятие.
Если же какие-то отличия ускользнули от взгляда - не переживайте. Проверьте решение и попробуйте снова: такие тренировки действительно улучшают концентрацию и внимание к деталям.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
