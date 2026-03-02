Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

Кратко:
- У Бритни Спирс непростые отношения с сыновьями
- Недавно Шона и Джейдена засняли папарацци
Лишение права опеки над собственными сыновьями, когда Бритни Спирс сама нуждалась в помощи третьих лиц, стало для нее болезненным ударом. Шона (2005) и Джейдена (2006) воспитывал бывший муж певицы и отец мальчиков - экс-танцор Кевин Федерлайн.
Отношения со звездной матерью парни стали налаживать лишь недавно, когда они сами стали способными заботиться о себе, а Бритни вышла из-под опеки своего отца. Таким образом Шон и Джейден снова стали появляться в публичном пространстве.
К примеру, недавно наследники Спирс попались на глаза папарацци. По данным TMZ Шона и Джейдена засняли во время совместного шопинга в Калабасасе, Калифорния. Теперь в Сети активно обсуждают, как сильно изменились сыновья Бритни Спирс.
