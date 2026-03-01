Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

В девушке практически безошибочно угадываются черты Натальи Егоровой и ее бывшего мужа.

Наталья Егорова сейчас - как выглядит дочь Виталия Кличко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nataliayegorova26

Кратко:

Елизавета-Виктория Кличко поздравила Наталью Егорову с Днем рождения

Таким образом в Сети появилось их редкое фото вместе

В конце февраля Наталья Егорова отпраздновала День рождения. С 52-летием ее поздравила единственная дочь и средний ребенок от Виталия Кличко Елизавета-Виктория.

Девушка, которая живет и получает образование за границей, опубликовала в социальных сетях общее фото с мамой. "С Днем рождения, мама! Очень сильно тебя люблю", - написала Елизавета.

Наталья на правах именинницы также опубликовала снимок в своем блоге и отметила, что ее дочь выбрала для поздравления очень смешной кадр.

Стоит отметить, что 23-летняя Елизавета-Виктория в своей внешности собрала черты обоих родителей - она одновременно похожа и на Виталия Кличко, и на Наталью Егорову.

Наталья Егорова сейчас - как выглядит дочь Виталия Кличко / фото: instagram.com/natalia_yegorova

О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

