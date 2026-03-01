На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

Над регионом будет сохраняться переменная облачность, но без существенных осадков - 2 марта обещает быть сухим и довольно комфортным.

Прогноз погоды в Житомире и области на 2 марта / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Главное из новости:

В понедельник в Житомирской области ожидается переменная облачность

Прогнозируется умеренный западный ветер 5–10 м/с

Днем прогреется до +9°, местами будет туман

В Житомире и по всей области 2 марта ожидается спокойная, почти весенняя погода. Над регионом будет сохраняться переменная облачность, но без существенных осадков - день обещает быть сухим и довольно комфортным. Об этом свидетельствует прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

В Житомире ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с, который будет добавлять ощущение прохлады, однако без резких порывов. Температура ночью будет колебаться от +1 до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +5...+7°, что уже намекает на постепенное приближение весны.

В области погодные условия будут схожими: переменная облачность и отсутствие существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, который быстро рассеется после восхода солнца. Западный ветер останется умеренным, в пределах 5–10 м/с.

Температурные показатели ночью составят от +3 до -2°, а днем поднимутся до +4…+9°, в зависимости от территории.

Такой прогноз создает благоприятные условия для поездок, прогулок и первых весенних дел на открытом воздухе. Хотя утренний туман может несколько затруднить видимость, в целом погода обещает быть стабильной и предсказуемой.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 1 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее сообщалось, что утро 1 марта в Днепре может быть несколько пасмурным, но уже после обеда облака рассеются, и город залит ярким солнцем. Это будет самый теплый день выходных: дневная температура достигнет отметки +8 градусов.

Накануне стало известно, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков - около 31 мм.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

