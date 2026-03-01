На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

Главное из новости:
- В понедельник в Житомирской области ожидается переменная облачность
- Прогнозируется умеренный западный ветер 5–10 м/с
- Днем прогреется до +9°, местами будет туман
В Житомире и по всей области 2 марта ожидается спокойная, почти весенняя погода. Над регионом будет сохраняться переменная облачность, но без существенных осадков - день обещает быть сухим и довольно комфортным. Об этом свидетельствует прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.
В Житомире ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с, который будет добавлять ощущение прохлады, однако без резких порывов. Температура ночью будет колебаться от +1 до -1 градуса, а днем воздух прогреется до +5...+7°, что уже намекает на постепенное приближение весны.
В области погодные условия будут схожими: переменная облачность и отсутствие существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, который быстро рассеется после восхода солнца. Западный ветер останется умеренным, в пределах 5–10 м/с.
Температурные показатели ночью составят от +3 до -2°, а днем поднимутся до +4…+9°, в зависимости от территории.
Такой прогноз создает благоприятные условия для поездок, прогулок и первых весенних дел на открытом воздухе. Хотя утренний туман может несколько затруднить видимость, в целом погода обещает быть стабильной и предсказуемой.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
