Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в объеме несколько очередей.

График отключения света в Сумах 1 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Будут ли отключать свет в Сумах 1 марта

Какими будут графики отключения света в Сумах 1 марта

В Сумах 1 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 20:00;

очередь 1.2:

с 00:00 до 2:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 18:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 2.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 16:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 2.2:

с 00:00 до 4:00;

с 8:00 до 10:00;

с 12:00 до 14:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 3.1:

с 00:00 до 2:00;

с 10:00 до 12:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 3.2:

с 8:00 до 10:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 4.1:

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 4.2:

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 5.1:

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 22:00;

очередь 5.2:

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 6.1:

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

очередь 6.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 22:00.

Отключение света в Сумах 1 марта / фото: Сумыоблэнерго

Ситуация с электроснабжением: что важно знать

Энергосистема Украины, как и раньше, испытывает серьезную нагрузку. Специалисты без перерывов работают над восстановлением объектов, поврежденных в результате обстрелов. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что после недавней масштабной атаки РФ и заседания штаба по устранению ее последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует на предельном уровне.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключение электроэнергии. В Киеве разделения на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Об источнике: Сумыоблэнерго "Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов. Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

