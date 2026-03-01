Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

Что узнаете:
- Будут ли отключать свет в Сумах 1 марта
- Какими будут графики отключения света в Сумах 1 марта
В Сумах 1 марта будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 20:00;
- очередь 1.2:
- с 00:00 до 2:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 18:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 2.1:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 16:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 8:00 до 10:00;
- с 12:00 до 14:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 3.1:
- с 00:00 до 2:00;
- с 10:00 до 12:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 3.2:
- с 8:00 до 10:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- очередь 4.1:
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 4.2:
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 5.1:
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 22:00;
- очередь 5.2:
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 6.1:
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 6.2:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 22:00.
Ситуация с электроснабжением: что важно знать
Энергосистема Украины, как и раньше, испытывает серьезную нагрузку. Специалисты без перерывов работают над восстановлением объектов, поврежденных в результате обстрелов. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что после недавней масштабной атаки РФ и заседания штаба по устранению ее последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует на предельном уровне.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключение электроэнергии. В Киеве разделения на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Другие новости:
- Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраля
- Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации со светом
- "Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений
Об источнике: Сумыоблэнерго
"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.
Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред